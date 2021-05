8.353 positivos y 146 muertos: el sábado anunciaron 437 nuevos contagios y 4 fallecidos

25

El sábado 1° de mayo confirmaron el fallecimiento de cuatro comprovincianos a causa de este virus, se anunciaron 437 nuevos contagios, y adhirieron al DNU presidencial y estableció el regreso por 15 dias al ASPO de Formosa y Clorinda.

Los cuatro fallecidos son: Julia de 57 años, de la localidad de General Belgrano, María de 68 años, vecina de Misión Tacaaglé, Eugenio de 49 años, vecino de Clorinda y Esther de 59 años, vecina de la ciudad de Formosa.

Los nuevos casos corresponden 328 a Formosa (230 consultas por síntomas, 46 contactos estrechos, 35 por búsqueda activa, 13 consultas por egreso, 4 controles por internación) y 47 a Clorinda (19 consultas por síntomas, 19 contactos estrechos, 9 por búsqueda activa).

Asimismo, la localidad de Laguna Naineck 14 casos, General Belgrano 10, Pirané 10, Buena Vista y Palo Santo 4 cada una. Con tres casos aparecen General Güemes, El Espinillo y Laguna Blanca, mientras que con dos casos lo hacen Las Lomitas, Riacho He-Hé, Siete Palmas e Ingeniero Juárez. La localidad de Villa Dos Trece suma un caso por contacto estrecho.

Datos acumulados

Al iniciar el quinto mes del año, la provincia de Formosa, lleva diagnosticados 8.353 casos, de los cuales 4.111 pacientes ya se recuperaron y otros 4.064 permanecen activos. Se realizaron 397.663 test (2,10% de positividad acumulada).

Fallecieron 146 personas a causa de este virus, y se registraron además 32 casos en tránsito con egreso de la provincia.

Casos por localidad

Por localidad, la cantidad de casos activos se distribuye en Formosa, 2660; Clorinda, 668; General Belgrano, 117; Laguna Naineck, 109; Pirané, 65; General Güemes, 58; El Espinillo, 40; Misión Tacaaglé, 28; Riacho He He, 29; Herradura, 27; Ibarreta, 22; Palo Santo, 21; Villa Escolar, 20; Fontana,18; La Primavera, 14; Misión Laishí, 14; Buena Vista, 17; Estanislao del Campo, 12; Siete Palmas, once; Laguna Blanca, diez; Posta Cambio Zalazar, cinco; Gran Guardia, cuatro; Villafañe, tres; Tres Lagunas, tres; Subteniente Perín, tres; Ingeniero Juárez, seis; Lamadrid, tres; Guadalcazar, dos; Mansilla, dos; Las Lomitas, cuatro; Villa Dos Trece, tres; Bartolomé de las Casas, uno; Palma Sola, uno; San Martín Dos, uno; e ingreso desde otras jurisdicciones, 64.

