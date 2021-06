Detuvieron arbitrariamente al comerciante Marcelo Ocampo, por peticionar y pedir trabajar

14

El gobierno de Gildo Insfran Mando a detener, por peticionar y pedir trabajar, al comerciante gastronómico Marcelo Ocampo propietario de Pepe Guapo entre otros comercios de Formosa.

A Blanca Denis y Edgar Pérez, le encontraron en su camioneta personal, 2 kilos de Cocaína y 1 ladrillo de marihuana y nunca fueron detenidos, no le allanaron la casa, ni la llamaron a declarar, ni siquiera le secuestraron la camioneta. Esa es la Justicia de Gildo Insfran. Presos liberados y vacunados, trabajadores detenidos por querer trabajar

Lo fueron a buscar a su domicilio en Territorios Nacionales y Avenida Gutnisky, desde donde lo trasladaron a la Comisaría Octava en el barrio La Nueva Formosa, donde permanece detenido.

La detención se dio en el marco de los reclamos para poder trabajar que protagonizó el empresario formoseño junto a los representantes de la CUF el lunes frente a Casa de Gobierno, hasta donde llegaron para intentar entregarle una carta al gobernador Gildo Insfrán.

Fue detenido por orden de la jueza de Instrucción y Correccional N° 5, Laura Karina Paz, y alojado en la comisaría Octava del barrio la Nueva Formosa, con los cargos de intimidación pública, coacción, amenazas, lesiones, daño e infracción al artículo 205.

Marcelo Ocampo comentó que “la Policía montó un control de seguridad con más de 30 uniformados y 3 patrulleros” frente de su casa por la calle Territorios Nacionales (entre España y Gutnisky) para rodearlo desde temprano.

“Cuando salí me detuvieron. El comisario Vera de la Comisaria Primera me comunicó que tengo orden de captura por la manifestación de ayer al mediodía, frente a Casa de Gobierno. Actualmente estoy demorado e incomunicado en el patrullero. Pedí para hablar con mi abogado. No tengo antecedentes penales así que voy a pedir por mi eximición de prisión de inmediato. Claramente es una persecución”, señaló el empresario.

Patricio Evans, otro comerciante que estuvo en el lugar de los hechos, comentó que “Ocampo estaba saliendo de su casa, y los policías lo estaban esperando, que lo querían llevar detenido y hasta dejarlo sin comunicación. Él llegó a dar aviso a unos colegas”.

Luego agregó que “finalmente nos recibieron la nota pero en medio de toda la protesta; pero no se puede llegar a eso. Nosotros fuimos con intenciones de poder hablar. Nosotros quisimos hablar con ellos y ahí nos tiraron la camioneta encima. A mí casi me pasó por encima una camioneta, una Hilux blanca con vidrios polarizados”.

Marcelo Ocampo esta detenido en una celda común e incomunicado.

