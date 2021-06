González culpó a Bullrich de haber dado fundamentos para los arrestos arbitrarios de los formoseños Ocampo y Olmedo

7

En el marco de la conferencia de prensa del Consejo del Covid-19, escenario ideal donde el Jorge Abel González, despliega sus shows cabareteros unipersonales, al mejor estilo Zulma Lobato, el superministro del Gobierno de Gildo Insfrán, en una psicopática y alucinada visión de la realidad, y en otro rebuscado intento por justificar los incidentes desatados en Casa de Gobierno, luego que se negaran a recibir y escuchar a los comerciantes con “S” a los que había bastardeado groseramente y provocado cínicamente el día anterior.

“González se olvida que la grasa es más combustible, inflamable e incendiario que un pequeño fosforito”

En su alucinado y disparatado análisis, para intentar justificar la fascista actitud de no escuchar ni querer recibir las notas de los comerciantes con “S”, de provocarlos groseramente desde la mesa del COVID, reprimirlos y encima ordenar sus arbitraria detenciones y persecuciones autoritarias y el dispendio en exagerados despliegues policiales, no tuvo mejor idea luego de tratar de delincuentes y asesinos a los comerciantes formoseños, de derrapar zarpadamente “culpando de todo lo ocurrido a la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a quien la responsabilizó del estatus sanitario actual en la provincia, utilizando el recurso didáctico de la cajita de fósforos y su particular sonido de alerta”, describió el diario La Mañana.

El negacionista y psicopático ministro de Insfran, acusó a los comerciantes de ser “cultores de la memoria selectiva y la amnesia elegida” y los conminó a recordar que “la intervención policial y la detención de las personas” son responsabilidad de Bullrich y Macri

“Aquellos que son cultores de la memoria selectiva y la amnesia elegida, se olvidan de muchas cosas, por ejemplo, de que durante el ejercicio de la señora Bullrich al frente del ministerio de Seguridad, en el gobierno de Mauricio Macri, decía que cada amenaza o interpretación de amenaza contra la figura del Presidente, o quien fuere, ameritaba la intervención policial y la detención de las personas.

Y ayer, en frente a Casa de Gobierno, no sólo hubo amenazas, sino también golpes y agresiones, mintió.

Todos vimos en los videos cómo le abrieron la puerta de la camioneta al ministro Gómez, el cual fue objeto de agresiones y ataques. Por eso, para es gente que comenta en contra del accionar policial y la justicia, sería bueno que miren todos los hechos, y no tengan una visión sesgada“, acusó González como para tirar mas grasa al fuego.

Cabe mencionar, en el contexto de esas declaraciones, que esa mañana la Policía de la Provincia detuvo al empresario gastronómico Marcelo Ocampo bajo los cargos de amenazas, coacción, lesiones e intimidación pública. Y luego que Villaggi y Montoya consiguieran su excarcelación le inventaron dos causas más demencialmente encaprichados en obstruir su liberación.

Sobre el episodio del comerciante Pablo Siddig, que se titó sobre la camioneta de un funcionario provincial a la salida de la conferencia de prensa de la mesa Covid, González agregó: “Las imágenes hablan por sí solas, por más de que intentaron darle otro sentido a esta situación. Si uno analiza la secuencia, el hombre nunca dejar de apuntar con el celular, claramente estaba trabajando para las redes sociales”.

En relación a la propuesta de reapertura que solicitó el sector gastronómico y comercial de la ciudad de Formosa, González aseguró que el “diálogo siempre está abierto” volvió a mentir y no se explayó sobre ninguna posibilidad de una flexibilización a corto o mediano plazo.

Editorial Diario La Mañana

González con pregunta preparada acusó a Neme de ser contacto estrecho de una ciudadana a quién asistió

González tan rebuscado para eludir y descalificar una pregunta periodística, terminó criticando el “periodismo partidario” y el discurso único de los medios del Estado provincial

