Canesín: “La Obra Social que tiene de rehenes a los Estatales fue convertida en un quiosco de Desarrollo Humano. Se desvían más de $ 400 millones mensuales”

La Dra. Marcela Canesín en comunicación con Radio Parque se refirió a la gravedad de que hayan convertido a la obra social de los trabajadores en un quiosco de Desarrollo Humano, al consecuente vaciamientos del IASEP, al desvió de más de 400 millones mensuales que aportan los trabajadores, y a la inevitable suspensión de las atenciones de ACLISA, profundizando el lamentable abandono a la salud de los estatales que son rehenes del IASEP y de la manipulaciones y desvíos de fondos del gobierno provincial.

La letrada enunció que el reclamó empezó con los reclamos del concejal Enzo Casadei, la abogada Julieta González y el diputado Miguel Montoya, que desde octubre comenzaron a reclamar por la cada vez más pronunciada falta de servicio y cobertura médica a los afiliados del IASEP, explicó

Se presentaron diferentes notas con el abogado Juan Manuel Arce y su patrocinio, en dónde se mencionaba que en primer lugar se cortó el servicio de patologías, luego comenzaron las falencias, en dónde decían que a pesar de haber los descuentos que se le hacían empleados públicos, qué es compulsivo mes a mes, de igual forma nos enviaban los hospitales públicos donde el médico percibe un sueldo y de igual forma le piden una orden médica, como el caso del Hospital de Alta Complejidad pero el pago de la orden es muy bajo.

La Obra Social tiene más de 100 mil afiliados que aportan un promedio de 4 mil pesos cada uno

«Hay que dejar algo en claro en esta situación hay que defender a los médicos y a los afiliados, porque a quienes atienden en una clínica, en un sanatorio, o consultorio que depende de ACLISA o FEMEFOR, y hay que diferencias APS en dónde está el doctor Celedonio Martínez qué sí atiende, y hay que preguntarse el porqué, y después están otros lugares donde le están pagando a un psicólogo la orden $ 200, es decir no tiene actualización, y el IASEP no está cumpliendo con los convenios pactados, si alguien va a una cirugía que cuesta 120 mil pesos, solo 20 mil paga IASEP y los otros 100 mil debe soportar la clínica, siendo que los insumos están en dólares,

Entonces les están faltando el respeto y no están aplicando la Constitución Nacional donde la salud pública que es un derecho humano y esencial, y también desconocen el derecho a trabajar que tienen los médicos y enfermeros que no pueden soportar la falta de actualización del monto, imagínense a un niño que tiene que ser atendido en la Madre y el Niño que tiene IASEP, el hospital no tiene capacidad y va a colapsar porque vienen del interior también», explicó.

Además sostuvo que si se van a los hospitales se les da turno para tres meses, pero los pacientes oncológicos o neurológicos, no pueden esperar todo este tiempo, por eso junto al equipo jurídico y al doctor Arce lo que se hará serán amparos gratuitos, primero para que los trabajadores tengan la opción de desafiliarse de la obra social porque le están descontando mes a mes entre3 y 4 mil pesos a cada uno, pero no le están dando la cobertura médica de excelencia por la que descuentan, se ha presentado una nota en la legislatura para que sea interpelado el interventor Samaniego y de las explicaciones de dónde va los millones que aportan los afiliados, porque la realidad es que hay un abandono de persona porque no le están permitiendo al afiliado tener un tratamiento con el doctor que prefiera, que quizás es él que lo trata de por vida.

No es como dice Samaniego que el hospital público lo está esperando, el afiliado tiene derecho a elegir la clínica o sanatorio que él quiera para eso paga la cobertura social, el hospital público es gratuito cuestión que tampoco se está aplicando y esto es porque por ejemplo el Alta Complejidad pide una orden médica, o que pida turno y que presente una carpeta, entonces no hay gratuidad en el servicio de Formosa, porque el IASEP si -supuestamente- está pagando esos estudios, aseguró.

Por eso propusieron que la legislatura modifique el decreto-ley que ya viene de la época de la dictadura militar, que regula la afiliación obligatoria a una obra social que está intervenida hace más de 30 años, y lo que estamos pidiendo es que el afiliado tenga la opción de elegir que obra social quiere, es decir a quién destinar parte de su sueldo, el amparo se presentaría la próxima semana y la persona plantearía la desafectación de la obra social, adelantó.

