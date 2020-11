8N Formosa Libre: tuvo su nueva e impactante convocatoria en la ciudad capital demostrando que la gente está harta de tanto autoritarismo

25

828 total views, 828 views today

En lo que sin dudas ya es la más importante autoconovocatoria de jóvenes y vecinos que se diera en nuestra provincia en abierta oposición a la gestión de Gildo Insfran, tal como estaba programada el domingo desde las 18 hs, miles de vecinos en su mayoría jóvenes estudiantes se congregaron en la plaza San Martín para reeditar la marcha por una Formosa Libre y sumar a la convocatoria nacional del #8N, en reclamo por la independencia de la justicia y por “libertad”, por los varados y en fuerte respaldo al Juez Federal Fernámdo Carjabal, despiadadamente atacado por el gobierno provincial por hacer respetar los derechos las garantías y las libertades de los formoseños.

La convocatoria que se hizo por las redes sociales se expresó por una Formosa Libre de autoritarismo y de funcionarios ineptos, burocráticos e insensibles, pidió por el ingreso igualitario “sin castigos económicos” de los más de 7000 formoseños que están varadas en la ruta, y reclamó que cesen los ataques despóticos contra el juez federal subrogante Fernando Carbajal quien tramitó los recursos de Hábeas Corpus defendiendo los derechos de cientos de formoseños que ante la falta de respuestas del gobierno de Insfran, judicializaron su ingreso, provocando la ira de los funcionarios judiciales acostumbrados a manejar como marionetas a los jueces provinciales afiliados al PJ.

Con la animada reedición de los “Gildo basura vos sos la dictadura” y apareció el nuevo hit del verano “Gordo bala botón, gordo bala botón, vos sos…“….. la entusiasta caravana marchó por la 25 de Mayo hasta el mástil Municipal y desde el mástil Municipal hasta la plaza donde realizaron una sentada en protesta contra el gobierno de Gildo Insfran.

Nos tienen miedo; no porque seamos malos o provoquemos daños, sino porque saben que nosotros no les tenemos miedo

En la intersección de 25 de Mayo y San Martín entonaron el Himno Nacional Argentino y se habilitó un micrófono abierto para que cada uno pudiera expresarse respecto a los reclamos que se hacen al Gobierno provincial.

“Hicieron lo que sea para que esta marcha no se realice, y lo único que demostraron es que nos tienen miedo; no porque seamos malos o provoquemos daños, sino porque saben que nosotros no les tenemos miedo.

Queremos frenar el avasallamiento de los gobernantes a nuestras libertades

Somos los que venimos a dar la cara y vamos a hacer todo lo que esté al alcance dentro de lo jurídico y judicial para frenar el avasallamiento de los gobernantes a nuestras libertades”, dijo uno de los jóvenes que realizaron la convocatoria.

Noticia en desarrollo…

Fotos: Carlos Mereles

Comments

comments