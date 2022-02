Naidenoff cruzó a Wado de Pedro: «Si este es un modelo exitoso se entiende porque el gobierno nacional no tiene rumbo»

22

El Ministro no conoce el país o subestima a los formoseños. El gobierno de Insfran es el que menos exporta, el que tiene mayor tasa de mortalidad infantil y una condena internacional por violar los DDHH, recordó el senador por Formosa Luis Naidenoff, en referencia a los elogios el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que tensó la cuerda con la oposición, al elogiar inmerecidamente la administración del gobernador Gildo Insfrán -uno de los mandatarios provinciales más cuestionados- como una “de las mejores” del país.

Si este es un modelo exitoso se entiende porque el gobierno no tiene rumbo

«Si este es un modelo exitoso se entiende porque el gobierno no tiene rumbo«, cuestionó irónicamente Naidenoff, descalificando categóricamente el relato de «El modelo Formoseño» en la provincia de Formosa.

“Formosa es la cuarta provincia en recuperación de empleo a nivel nacional y esa es la Argentina que crece, esa es la Argentina que sigue produciendo, es la Argentina postpandemia”, resaltó el ministro del Interior motivando las enérgicas criticas de la oposición.

Gildo Insfran no puede ser ejemplo de nada

Gildo Insfran luego de 39 años de administración justicialista, y de estar él mismo más de 26 años frente al gobierno, no puede ser ejemplo de nada, solo de la corrupción, de la degradación de las instituciones, del autoritarismo y del saqueo impúdico de las arcas del Estado, cuestiona uno de los sectores más duros de la oposición que se referencian por el legislador por Formosa que preside el bloque de senadores de la UCR e integra la mesa de conducción de Cambiemos.

Gildo Insfran solo puede referenciar al populismo nacional, a la cleptocracia feudal y a la Formosa mendicante en que convirtió a una Formosa, que antes era pujante, productiva, que era la segunda productora de Algodón del país, que antes de Insfran tenia un Banco de fomento, que tenia ferrocarril, un Puerto que funcionaba y exportaba, que tenia un Frigorífico que exportaba, que tenia fabrica de cítricos, que sacaba las primicias de hortalizas y frutas para el mercado central, que tenia fabricas, desmotadoras en toda la geografía provincial y una fabrica textil y de alpargatas que que le daban valor agregado a la producción provincial.

Formosa tiene una gigantesca y dolarizada deuda a pagar en Abril del 2040

Lo que elogió “Wado” de Pedro, fue justamente la drástica involución de la Formosa productiva y agroexportadora, donde el Estado provincial le daba licencias especiales a los empleados públicos para que vayan a cosechar al interior, a la Formosa donde la mayoría depende de la dadiva gubernamental para sobrevivir, destacan desde Libres.

Hoy, Formosa gracias al modelo Formoseño se convirtió en una provincia que depende en más de un 90% de lo que recibe nación, una provincia que no produce ni recauda nada, que a diferencia de Chaco ya no tiene tren ni puerto, que no permitió la radicación de industrias, ni posibilitó la generación de fuentes laborales genuinas, justamente para montar el esquema de dominación social, sobre la base del clientelismo partidario y las prebendas de los planes sociales y subsidios por discapacidad que se distribuyen como caramelo para acentuar el sometimiento partidario, analizaron desde el sector que se referencia en Naidenoff.

Y los abusos en pandemia, y las violaciones a los derechos, humanos, y los varados, las localidades bloqueadas, los centros clandestinos de aislamientos, los allanamientos, las clausuras y los abusos de poder de los funcionarios y la policía militante de Gildo Insfran?, donde están se preguntaron para descalificar la irracional defensa de Wado de Pedro, a la nefasta política en pandemia y pospandemia de Gildo Insfran.

