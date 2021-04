A Juniors la dieron mal el resultado de su hisopado, le dijeron que era negativo, 48 horas después, mientras viajaba le dijeron que es positivo

31

El ciudadano formoseño Junior se comunicó con Radio Parque para denunciar que le dieron mal el resultado de su hisopado, y el de su madre que se enteró después de 10 días que había sido positiva.

El hombre relato que el día 7 de abril se realizó un hisopado para cumplir con los protocolos porque debía salir de la provincia porque trabaja en Tucumán y 48hs después, el 9 de abril se fija en la página oficial de la provincia MI Portal y observa que su resultado es negativo, entonces parte hacia su destino en donde lo esperaba un remis para llevarlo a la terminal, ya en el límite de Mansilla, pero allí lo llama una Dra. del Hospital 2 de abril para decirle que es positivo a Covid 19, cuando le reclama de que su resultado es negativo la profesional le dice que cargaron mal los datos.

“Entonces le preguntó que se hace en esos casos y me dice que avisará al servicio sanitario que está en el límite, pero para no esperar me acerqué personalmente al servicio sanitario y ellos me dijeron que no era su jurisdicción y que no podían hacer nada, le comenté lo mismo a la policía y el comisario que estaba a cargo me quería hacer firmar un acta en donde yo voluntariamente renunciaba a la cuarentena y seguía viaje, lo cual no acepté porque luego esto me podría traer inconvenientes a mí tanto por mi salud como la del público general, y porque me podrían aplicar el artículo del delito sanitario, pasó más de media hora y no se me activaba el protocolo, y por iniciativa propia le dije a mi padre que regresáramos a la capital de Formosa, antes de eso querían que vaya a mi domicilio pero le dije que no porque si iba allí podría contagiar a toda mi familia si realmente era positivo, en todo caso a un hotel a aislarme y hacer la cuarentena”, señaló.

Además sostuvo que por un error de ellos durante 48 horas estuve en contacto no sólo con mi familia sino con conocidos, pudiendo haber contagiado a muchas personas, por eso decidió ir hasta la sala del 2 de abril y le pidió a su padre que vaya a su domicilio hacer cuarentena, en su caso no quería ir a su hogar porque su familia es de riesgo, pero ya en la Sala nadie dio la cara ni el médico de turno ni la doctora que lo llamó, es decir colocan a los cadetes de la policía para que hablen con los que son positivos cuando ellos no tienen nada que ver.

“Es decir nadie me dijo esta es la situación, me encerraron en un consultorio más de una hora y y luego vino la ambulancia, ahora estoy en un hotel pero no me hicieron ningún otro hisopado, y me dijeron las enfermeras que recién al noveno día me harán uno y si da negativo al décimo día me darán el alta, pero se contradicen porque unos decían que tenían que hacerme un hisopado al cuarto día, lo cierto es que al final ya no se sabe que se está haciendo aquí en Formosa“, sentenció.

Por su parte agregó que su madre también dio positivo a coronavirus pero el día sábado cuando se fijó en la pagina Mi Portal, tenía cargado el positivo de un hisopado que se realizó el 1 de abril, o sea pasaron 10 días y nunca la notificaron, es decir con este control a cuánta gente más se pudo haber contagiado, y como este caso cuántos más deben haber, lo mismo que le sucedió a Andrea Echeverría.

Junior dijo “estas cuestiones son irregularidades que se tienen que investigar a fondo, para ver qué van a hacer algo al respecto porque después salen a culpar a la gente a los ciudadanos de Formosa diciendo que son irresponsables y que esparcimos el virus y no es así, y por una irresponsabilidad de ellos y una mala carga en el sistema está pasando todo esto“.

Para terminar expuso qué esto le generó mucha impotencia y entró en un estado de desesperación, porque pensé en un momento de que se harían cargo pero no le dieron artículo al problema, y se tuvo que arreglar solo con todo el inconveniente, pero después salen a lavarse las manos y a decir en los medios de comunicación qué están haciendo las cosas bien cuando no es así, concluyó.

Comments

comments