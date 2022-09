Achetoni: “La situación de los productores es muy triste y la economía está muy degrada, pese a que allí está la solución para los cortan calles”

08/09/2022 187

El presidente de la Federación Agraria Argentina Carlos Achetoni, en comunicación con Radio Parque hizo referencia a su visita a la provincia de Formosa, y a las reuniones con productores en Naicnek y Villa 213, en donde recibió las demandas de los productores.

El referente de la entidad agraria expresó que pudo verificar las situaciones por las que atraviesa el productor que es muy triste y es similar a la de otras regiones del país porque las economías están muy degradadas, por eso hay que ponerse firme y tratar de repoblar la ruralidad, dándole condiciones a la gente para que no se agolpe.en los conurbanos de las grandes ciudades y en donde definitivamente pierden la calidad de vida que deberían tener cada uno en su territorio.

«El sujeto agrario no tiene calidad de vida en las ciudades, en los pueblos las condiciones son malas, las calles son intransitables sobre todo cuando llueve pero aun así la gente con esa calidad de vida ha hecho patria durante muchos años, pero obviamente entre las condiciones económicas y la falta de calidad de vida mucha gente ha decidido irse del lugar por eso y sectores productivos en distintas provincias que han abandonado su territorio y eso es lo que se debe revertir«, manifestó.

Además sostuvo que hay que generar condiciones para que la gente pueda vivir y repoblar la ruralidad, se debe tener ese equilibrio que es necesario que haya entre la población urbana y la rural, con condiciones de rentabilidad y que no esté siempre abusado por la posición dominante del sector comercial en donde siempre terminan pagándole por debajo de los costos al productor y se termina vendiendo todo muy distorsionado e inaccesible para los consumidores, lo cual genera una baja del consumo por esta situación.

«Por ejemplo acá la banana había 10 mil hectáreas, hoy solamente quedan 2000 hectáreas, con productores que vienen muy golpeados, recién han terminado de recibir un subsidio por emergencia y las heladas y las sequías los han sumergido nuevamente en una emergencia dónde van a pasar todo este año sin cosecha, la gente que hace tomate y mandioca al no haber humedad no pueden sembrar, por lo tanto no van a tener ingresos, entonces es complicada su situación y es esto lo que uno está tratando de llevar a nivel nacional» señaló.

También agregó que la desaparición de la siembra de algodón en Formosa forman parte de las políticas inapropiadas qué se deciden sin consultar a los productores, que explicaban que hay un montón de terreno abandonado en donde antes sembraban algodón, pero todo esto debe resurgir, es todo el trabajo que le está faltando a esa gente a quiénes les están dando asistencia indefinida y lamentablemente hay mucha tierra ociosa, siendo el fiel reflejo de la gente que no tiene trabajo.

Achetoni dijo para finalizar «quiero resaltar ante todo el tesón que tiene la gente para vivir cómo se vive en el interior del país, a veces sin un horizonte, porque cuando se viene de una mala campaña y se encuentra con otra mala campaña hay que tener mucha templanza para seguir adelante”.

“Lo que veo desde la política es una desidia y un abandono muy fuerte, esto es lo que se debe revertir, debemos generar nosotros la demanda y la propuesta, encontrar en los gobernantes de la provincia y la nación la intención de asistir a las economías regionales, porque ahí está la respuesta que no encuentran a las marchas en la 9 de Julio, en dónde marchan para pedir más planes, y acá está la solución con toda esta gente que si le dan las condiciones estaría generando trabajo para ellos y para la gente que no lo tiene”, concluyó.