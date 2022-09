ACLISA intenta acordar con el IASEP para no perjudicar a los afiliados

14/09/2022

El titular de ACLISA el doctor Rodolfo Lebergueris en comunicación con Radio Parque hizo referencia al acuerdo que intenta realizar con la obra social IASEP para no perjudicar a los afiliados.

El presidente de la entidad informó que el aumento del 45% que se recibió durante el 2022 por parte de la obra social, un 25% en mayo, un 15% en septiembre y 10% en diciembre, ya que se tiene un diálogo constante con el interventor de la prestadora de los empleados públicos, por ello se pudo adelantar el pago de septiembre, por la predisposición del doctor Samaniego, lo que ahora se está solicitando es que el 10% de diciembre se traslade al mes de septiembre.

«Ahora que Ejecutivo anunció un 20% de aumento para la parte pública, esperamos que nos toque algo de ese 20% a la parte privada, porque en realidad el 10% que nos van a dar en diciembre de aumento impactará recién en febrero del 2023, es decir que a esta inflación que tenemos la estamos haciendo frente con un 25% de aumento en lo que va del año, nosotros seguimos hablando y en ningún momento nos referimos a una suspensión de servicio ni nada por el estilo, solo queremos mantener el diálogo para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, tampoco pedimos algo exagerado porque la situación económica a todo nos toca de alguna manera».

Presentamos notas para hablar y hasta ahora no recibimos ninguna respuesta

Además sostuvo que la salud privada necesita un aporte de la obra social provincial, se han presentado dos notas a la Jefatura de Gabinete, otras dos al Ministerio de Economía para tener alguna reunión, no solo para tratar el tema del IASEP sino para ver de qué manera conjuntamente tanto la administración de la provincia como la parte privada pueden hacerle frente a esta etapa inflacionaria que vive el país.

«Hasta ahora no recibimos ninguna contestación de parte de ninguna de las entidades, pese a esto creemos que las conversaciones llegaran a buen terminó porque la realidad se demuestra sola, los aumentos, la inflación que hay en cuanto a la medicina, la parte tecnológica, medicamentos, está todo dolarizado, por eso creo que llegaremos a buen puerto con la obra social», señaló.

«Nosotros no tenemos el poder de policía sobre nuestros prestadores. sí lo que sabemos es que el valor de una consulta con el 15% que se hizo efectivo es de $1408, en cuanto a la categoría C estamos hablando de un médico que tiene 30 años de servicio en la región, contra un médico categoría A que recién empieza que es de $1132 la consulta, obviamente nosotros esto no lo podemos regular con los prestadores ni sabemos si están cobrando plus o no, sí recibimos alguna denuncia tenemos la reunión con los prestadores«, explicó.

Por ahora nosotros vamos a seguir brindando la atención completa a todos los afiliados de la obra social IASEP

También indicó que los sanatorios e institutos viven del gasto pensión y el gasto público, desde este punto de vista se tienen en cuenta los aranceles de los médicos y de las consultas pero no se pueden olvidar de que estas instituciones tienen por lo menos mínimamente 100 empleados, a los cuales debe mantener y pagar un sueldo sin contar los aportes de seguridad social y otros menesteres con un montón de impuestos que hay que hacerle frente como todos.

«La situaciones de un permanente diálogo con el doctor Samaniego y este anuncio de aumento de un 20% sería una gran ayuda para la parte privada, este es el trabajo que tenemos que hacer con todas las obras sociales, el negociarse y sentarse hablar y más ahora en estas etapas que son difíciles, todos defienden sus intereses ahora que la situación es muy crítica, lo cierto es que por ahora nosotros vamos a seguir brindando la atención completa a todos los afiliados de la obra social IASEP cómo lo venimos haciendo», señaló.

En cuanto a la obra social IOSFA argumentó que ACLISA trabaja con gerenciadoras, IOSFA que es la regente les comunica que gerenciará a la prestadora social, por lo tanto lo que hacen es comunicar a las otras dos entidades tanto a Federación Médica como a APS, pero por opiniones encontradas ellos deciden no hacer convenio con esta gerenciadora, pero ACLISA si da la afirmativa, porque todas las prestadoras de su entidad están trabajando con esta gerenciadora.

Lebergueris dijo para culminar «ACLISA tiene 9 gerenciadoras con las cuales trabaja no es está la única, pero nosotros no podemos incluir dentro de una obra social y sobre su decisión sobre quién la gerencia, en definitiva el deseo es que todas las negociaciones estamos realizando pueden llegar a buen fin y seguir manteniendo el diálogo con nuestra obra social provincial y con el resto de las obras sociales para tratar de mantener la calidad de atención que todos los afiliados se merecen«.