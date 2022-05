Adela sigue postrada y abandonada luego de un accidente sufrido en un Centro de Aislamiento donde la llevaron por la fuerza

102

Raquel hija Adela Herbel, en comunicación con Radio Parque denunció que su madre permanece postrada hace más de 1 año, luego de haber sufrido un accidente en el Estadio Cincuentenario donde las llevaron aisladas por la fuerza en pandemia por ser sospechosas de Covid 19.

Con un relato estremecedor, revive las traumáticas condiciones que tuvieron que soportar en el centro de aislamiento que montó la provincia durante el 2021 y atribuye la caída que le fractura la columna a la mama por las pésimas condiciones del lugar.

El gobierno jamás se hizo cargo de este desastre

La ciudadana enunció que se encuentra en una situación difícil que comenzó con una caída de su mamá en un centro de aislamiento a principios de la pandemia, su progenitora era una persona muy activa y verla en la forma en que está le parte el corazón, ella fue al centro de aislamiento en el Cincuentenario, y es evidente que los funcionarios a cargo lo adaptaron un lugar tanto para chicos como para personas adultas, era todo un desastre porque desde el vamos un piso forrado con carpa es un peligro para cualquiera, la pasaron muy mal siendo que no tenían ningún síntoma.

«Fuimos por contacto estrecho, mi mamá se cae por el piso peligroso forrado con carpa, a la noche ponían reflectores por lo tanto era imposible dormir, nos levantábamos temprano para hacer el mate y armábamos nuestra burbuja porque somos gente muy unida, cuando mi madre sale la gente tiraba cosas y agua al piso haciendo todo más peligroso por eso se cae, había gente que dentro trotaba lo cual era peligroso porque había niños, y es uno de esos chicos que corría nos avisa que mi mamá se había caído, cuando fuimos ya vimos que tenía la pierna doblada es decir que se había quebrado».

«Todo esto por ser contacto estrecho y yo por lo único que estoy peleando es porque mi mamá vuelva a caminar, por eso antes no había ido a los medios porque las pilas que nos quedaban era para ponerlas sobre la salud de ella, cuando se cae con mucha dificultad la sientan en una silla porque se descompuso al ver que su pierna estaba quebrada, además del dolor, ya no podía ni sentarse y así la llevan a la cama y la tienen con un ibuprofeno desde las 7y30 de la mañana hasta las 16hs de la tarde, qué fue recién la ambulancia, no podía ni ir al baño, y vino el médico y le da el ibuprofeno pero se notaba que sus piernas estaban dadas vuelta, quebrada», relató.

Yo al Cincuentenario a mi mamá la lleve caminando, custodiados como delincuentes por la policía

Además expuso que ella había propuesto pagar una persona de seguridad para quedarse en su casa aislada con su madre de 71 años y su hijo que tiene alergia nerviosa, porque ninguno tenía síntomas, después de la espera trasladan a su madre al Hospital Evita donde le hacen una cirugía pero nunca nadie se comunicó ni hasta hoy día, en cuanto a los test un día le estaba positivo al otro día negativo siempre diferente, los más chiquitos ya tenían 11 hisopados.

«Tuve qué adaptar mi casa para poder traer a mi madre, para tener una cama ortopédica sin que nadie nos de ninguna solución ni ayuda, cuando nos trasladan después de esperar con mi madre fracturada casi 16hs, en el Evita dimos las tres negativo, nos hicieron análisis de todo tipo y no teníamos nada, cómo puede ser que en el centro de aislamiento dábamos positivo, así estábamos como positivos y negativos, los chicos cuando veían que venían a hisoparnos ya lloraban, y pobrecitos después se dejaban hisopar porque pensaban que iban a ir a la casa, después ya lo dejamos que los hisopen porque si dábamos positivo igual los chicos no iban a salir porque mi familia estaba todo adentro», contó.

«En el Evita mi mamá estaba boca arriba porque no tenía que moverse y yo estaba acostada en el piso, se le comenzó a escariar la espalda y yo sola porque nadie me decía con guantes de latex se lo quitaba con crema, entonces le pregunté a la doctora si hacía falta que nos vuelvan a hisopar si ya habíamos dado negativo porque quería que la operen a mi mamá ya que no se necesita saber de medicina para entender que cuánto más pasar el tiempo está jugando en contra, pero no había caso, cuándo dimos por segunda vez negativo yo se lo exige porque mi mamá no daba más del dolor y ya hacía falta que la operen, y recién ahí nos hacen el traslado al hospital de Alta Complejidad» explicó.

También agregó que dentro del aislamiento hicieron las gestiones solos para conseguir una buena prótesis, pero en el Alta Complejidad no querían levantar el protocolo de aislamiento para operar, todo muy extraño lo mismo en el Cincuentenario ya que había mamás con bebés qué se tiraban al piso llorando porque daban primero negativo y después cuando tenían que salir de nuevo positivo, encima los separaban de sus esposos, así muchas familias estuvieron más de 20 días dentro, o el tema de la prótesis que lo tuvieron que conseguir siendo que ella se había caído en el centro de aislamiento y debían hacerse cargo los gobernantes pero no lo hicieron.

«Le debieron hacer transfusión de sangre por la operación y cuando vino a verla el médico aún no se podía sentar por el dolor, estaba muy débil aparte del estrés, nos dan el alta y la tuve que traer a mi casa que tuve que adaptar todo comenzando con otro calvario, porque a ella nunca le pasaron los dolores, pero no querían que la lleve por el tema del Covid y cuando viniera hacerle la rehabilitación solo le ponían Magneto, pero era una lucha para que vengan, después se le empezaron a hinchar las piernas y los dolores eran intensos, yo tengo todos los mensajes y audios pidiendo auxilio al doctor pero no te contestaban, le decía que el diclofenax ya no le hacía nada, y si me respondían solo me decían que le dé el mismo medicamento, nunca vinieron a verla para darle la medicación«, dijo.

«Ya cuando pasó un poco el tema del coronavirus les pedí que le hagan una placa y no sabemos qué pasó por qué no se dieron cuenta que la prótesis estaba doblada, ya que todo indicaba que eso estaba mal porque le dolía, nunca supimos qué pasó y si la prótesis que vino era de calidad porque nunca nos dijeron, yo confié en ellos de que esto era de buena calidad», sentenció.

Por su parte sostuvo que al año y medio la llevan de urgencia suplicando que le saquen una placa porque y no querían porque no tenían turno y se había perdido la movilidad, entonces ahí se enteran de que había que hacer una nueva cirugía sin dar explicaciones, pero ahora se entera de que en la historia clínica con la que ella se había caído después de la primera operación siendo que esto no fue así, lo cierto es que las placas siempre dieron que la prótesis estaba doblaba, pero nunca se dieron cuenta de eso.

La mujer dijo «Al ver el cuadro de mi madre que nunca pudo moverse bien y ni le pasaron los dolores cómo es que nadie se dio cuenta y cómo puede ser que haya habido tantas falencia, porque lo profundizaron los estudios para darse cuenta que algo estaba mal, después de esto solicitamos un traslado a Buenos Aires y el doctor lo firma poniendo en la historia clínica que vayamos al Hospital Italiano, pero lo que pasa es que el PAMI que es el único que se hizo cargo porque el gobierno jamás se hizo cargo de este desastre«, indicó,

«El PAMI da el traslado pero no al Hospital Italiano, nosotros esperamos que con esta segunda cirugía ella pueda volver a caminar porque se está deteriorando y ella no estaba así, porque yo al Cincuentenario a mi mamá la lleve caminando, custodiados como delincuentes por la policía, con traumas psicológicos, pero ahora queremos que nos ayuden y nos den garantías porque mi mamá se va con un Amparo que nunca nos contestaron, nos vamos con los pasajes de avión y 12 mil pesos que nos dio el PAMI y con eso estamos hasta ahora, mi hermana está con ella y no se puede mover porque está lleno de residentes ya que el del PAMI es un hospital escuela y hasta ahora no la vio un médico ni nos vinieron a explicar el antes y el después de nada, solo vino un camillero pero no sabemos que es lo que le van a poner, hasta me hecho culpa porque si hubiésemos reaccionado tal vez está no sucedería pero quisimos ser respetuosos solo una vez me quebré y le dije que sí no eras acaban de día mi mamá lo hacía de cualquier forma».

Para terminar añadió que nos hicieron sentir como tontos midiendo prótesis para su madre para que pueda caminar porque los doctores decían que todo estaba bien cuando ella tenía muchos dolores, por ahora han presentado un Amparo que aún no le contestaron con una medida cautelar para que se resuelva de forma urgente porque no nos dan la garantía de que le harán la cirugía en un buen lugar. porque sigue en el hospital del PAMI con una pésima atención.

