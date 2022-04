Adrián Bogado y Gabriela Neme aseguraron que «si hay dinero para una bicicleteada y para robar, tiene que haber para los productores»

57

Los diputados provinciales de Nuevo País e integrantes del Bloque Floro Eleuterio Bogado Gabriela Neme y Adrián Bogado también participaron del tractorazo de pequeños y medianos productores de la zona norte encabezados en Laguna Naineck, por la filial de Federación Agraria (FAA), que luego de recorrer la localidad terminó en una asamblea sobre la RN 86, donde decidieron que la próxima protesta será frente a Casa de Gobierno en Formosa.

En esa oportunidad el diputado provincial Adrián Bogado sostuvo que «la causa de los campesinos es la causa de todos, porque no quieren una provincia que no produzca, porque se vio a nivel nacional el aumento hacia los planes sociales que si bien no se está en contra de estos, pero lo que realmente hace falta es apoyar a la producción local, sobre todo a los pequeños y medianos productores, para defender la bandera Argentina y la bandera de Formosa, ya que esto trasciende la ideología política partidaria, hay personas inclusive sin distinciones partidarias pero abrazan la causa del campo, por eso desde la Cámara de Diputados se ha presentado estos proyectos principalmente el subsidio no reintegrable para los productores».

«Que no sean solamente los 150 millones qué viene de nación sino que la provincia se debe hacer cargo, y plata hay para esto, para que se pueda solventar a nuestra producción local, no puede ser que el 75% de las frutas y verduras que comemos en nuestras mesas sean de afuera, tenemos que por lo menos producir lo que consumimos, queremos una Formosa que tenga un desarrollo económico y productivo por eso la causa de ustedes es nuestra causa, por eso humildemente hemos venido a plantearles lo que hemos realizado y para seguir levantando la bandera del campo formoseño» remarcó Adrián Bogado.

Neme: Tienen plata para una bicicleteada y para robar

A su turno la diputada Gabriela Neme señaló que «dinero hay, el gobierno puso 40 millones de pesos para una bicicleteada, todo este dinero para robar y no apoyar al campo, entonces falta que se le exija para que cumplan lo que tienen que cumplir».

«Se les dio semillas vencidas, y sepan que esto es un delito penal, y así como nos persiguieron durante la pandemia y que no los dejaban salir a trabajar, y nos hicieron causa por la salud pública vamos a presentar si el productor Fausto lo permite la denuncia penal por alterar la salud pública y darles a los campesinos semillas vencidas», remarcó.

«Esto es muy grave, es la vergüenza nacional de lo que está haciendo Gildo Insfrán con ustedes los productores y con todo el pueblo formoseño, porque esas semillas vencidas también van a la mesa de los formoseños, entonces los invito a que todos levantemos la voz y que nadie se calle, si la FFA se expide todos la tenemos que expedir al mismo momento, todos juntos porque cuando el pueblo se decida y sobre todos ustedes qué son el pilar porque son la producción, esto se va a terminar y como mencionaron los demás diputados sepan que siempre vamos a estar, cada vez que se nos necesite», concluyó.

