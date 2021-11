Afiliadas del IASEP reclamaron se resuelva la problemática de la Obra  Social

41

Jubilados y empleados públicos marcharon juntos a los docentes para pedir solución al gobernador Gildo Insfrán por la dramática situación que vive hoy la obra social de los estatales.

Una afiliada jubilada expresó que vino al centro a realizar unos trámites pero se encontró con la marcha y les da las gracias por tener el coraje de salir a la calle y en los medios de comunicación, pudo saber que también el sindicato de los judiciales levantaron su voz con respecto a este tema, porque la obra social no es del estado y nunca debió serlo, la obra social es de los empleados porque son los que pagan.

Queremos saber dónde está nuestra plata?

«Porque la tiene que manejar el estado? si nosotros somos los que estamos poniendo el dinero, queremos saber dónde está nuestra plata yo soy una persona enferma cardiopulmonar y ahora tengo suspendido todos mis estudios, porque ya nadie de mis médicos me atienden, esto no puede ser y todos tenemos que salir a la calle porque no es posible que nos tengan de tontos y estúpidos, tenemos que salir a defender nuestros derechos verdaderos, y porque hace tantos años que la obra social está intervenida, entonces nosotros somos los que tenemos que ir a intervenir ahora y estoy hablando en nombre de muchísimos empleados públicos, todos los que dependemos del IASEP obligatoriamente, son muchos los que estamos esperando turno para cirugía, para atención, o tener que ir a Buenos Aires por casos difíciles,» replicó la mujer.

Además expuso «me jubile de docente trabajé 16 años en el campo en los años 60 que no era joda, porque lo había pavimento ni techos azules, porque había escuelas rancho«.

Otra ciliadas manifestó » Tengo un problema de oftalmología oncológica el cual en Formosa esa especialidad no hay, yo hace 10 años que tengo que ir y venir a Buenos Aires, desde la pandemia que no me estoy controlando porque no me puedo ir y no sé qué va a pasar ahora, porque me dieron turno para el 13 de enero pero con todo este problema que hay pero para mí siempre fue durante estos 10 años una odisea tener que ir porque tenía que pelear con todos en el IASEP para que me den el acompañante porque yo no puedo ir sola, y es una pelea constante para que me den pasajes, hotel es pelear acá y en la casa de Formosa, siempre es lo mismo pero sin embargo también me descuentan del sueldo y solo necesito porque acá en la provincia no hay esa especialidad y que me diga el señor gobernador dónde me tengo que ir a atender oftalmología ontológica acá en Formosa, dónde hay que me diga así voy a ir porque a mí no me gusta viajar y me gustaría tener esa especialidad acá en la provincia».

Por otra parte explico qué es diabética pero nunca consiguió los reactivos para análisis tampoco la medicación ni para eso ni para su vista, debe comprar todos los meses por más de $20000 porque en el IASEP no hay, y ahora con esta situación están peor, por eso le pide al gobernador Insfran que solucione esto, porque en algún tiempo recuerda que la obra social fue buena, cuando esta era manejada por los empleados y los afiliados, por eso quiere sabe donde está la plata de los más 108 mil empleados que aportan a la prestadora.

Comments

comments