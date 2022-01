Agostina Villaggi le pidió al gobierno provincial que le devuelva su balneario natural a los Formoseños (Ver Video)

65

La diputada provincial de Juntos por Formosa Libre doctora Agostina Villaggi, reclamó al gobierno que devuelva el balneario natural “Doña Lola” que les quitó a los formoseños, para convertirlo en el “Nuevo Puerto” que nunca va a funcionar porque lo construyeron sobre una playada natural.

La legisladora provincial caminado descalza por la hermosa playa frente al derruido Nuevo Puerto, manifestó que es una obra más de la corrupción que lo único que hizo fue sacar la playa natural a los formoseños, para construir un puerto que nunca estuvo operativo porque está en una zona en la que no pueden acceder los barcos, se cae a pedazos y el gobierno sigue gastando los recursos del estado en reparar algo que no sirve y que solo nos perjudica.

Mucha Fiesta del Río, mucha Fiesta de la Corvina pero resulta que no tenemos como disfrutar de nuestro propio río

«Estamos en lo que se llama Puerto Nuevo que fue una obra del gobierno de Joga y es una obra de la corrupción porque es un puerto que nunca funcionó, y la única función que tuvo porque se está cayendo a pedazos y el gobierno sigue malgastando nuestros recursos en reparar algo que nunca va a servir para cumplir su función porque acá no pueden llegar los barcos porque estamos en una playa natural, y la única función de esta obra fue sacarnos la playa natural que teníamos los formoseños y que era la única que teníamos a la vera del río Paraguay y que era una playa en dónde venían las familias a pasar el día, era un hermoso lugar que teníamos los formoseños y que por una decisión de nuestros los gobernantes nos arrebataron lo más lindo que teníamos» enunció la referente radical.

La abogada sostuvo que los formoseños con estas altas temperaturas están padeciendo el calor y no tienen un lugar para ir a disfrutar del río, lo único que pueden hacer es conformarse con ver el río desde la costanera siendo que se cuenta con una playa natural.

«Por decisión del gobierno provincial con la complicidad de la municipalidad se sigue sosteniendo esta obra de la corrupción, un puerto que nunca funcionó, un puerto que se cae a pedazos, y qué el gobierno en vez de darle un punto final y devolvernos nuestra playa sigue malgastando nuestros recursos en reparar algo que ya no funciona”, aseguró.

Formosa no exporta, por lo tanto acá nos llegan los barcos y por más que quieran no podrán porque el canal pasa por el otro lado, porque hay arena ya que es una playa qué el gobierno nos arrebató y no lo quiere devolver, porque en vez de gastar plata en arreglar algo que nunca va a funcionar como corresponde deberían gastar esa plata en tratar de devolvernos esa playa a los formoseños para que podamos disfrutar del río Paraguay, mucha Fiesta del Río, mucha Fiesta de la Corvina pero resulta que no tenemos como disfrutar de nuestro propio río», sentenció.

Para finalizar agregó que se le debe exigir al gobierno que devuelva la playa los formoseños, porque en algún momento esto existió ya que era una playa natural de la ciudad de Formosa a la que venían muchísimas familias por lo tanto también se le solicita al intendente Jofre y al gobierno de Gildo Insfrán que dejen de gastar la plata en algo que no sirve que solo son negociados y de una vez devuelvan la playa natural a los ciudadanos formoseños.

