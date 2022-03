Agostina Villaggi presentó proyecto por la titulación de Tierras Rurales

42

La diputada provincial de Juntos por el Cambio Agostina Villaggi presentó un proyecto de ley para lograr la titulación de tierras rurales.

La legisladora radical enunció en diálogo con Radio Parque que “es un proyecto que tiene como objetivo lograr la titulación de las tierras Rurales que están en tenencia o posesión de ciudadanos o asociaciones civiles que hace mucho tiempo están esperando que el Gobernador firme la adjudicación”.

“Hay algunos Campos que si tienen las mejoras que requiere la ley de tierra pero sin embargo sabemos que hay demoras de 2 años en la firma de la titulación por parte del mandatario provincial, la intenciones además es que aquellos campos que están en posesión continua por ruralistas o campesinos más que nada de la zona oeste de la provincia y que no pudieron hacer las mejoras que le exige la ley de tierras, se le otorgue un crédito para poder realizarlas y una vez hecho esto se les dé la titulación.

«Porqué es tan importante la titulación y hacemos hincapié en esto, ya que sin el título de propiedad de esa tierra fiscal el productor agropecuario no puede acceder a los créditos, no puede ceder a los programas nacionales que bajan a territorio que son para semillas, pasturas o asistencia técnica”, indicó.

“Es decir que la persona que posee una tierra fiscal rural y no cuentan con el título no pueden acceder a un montón de cosas y eso les impide el desarrollo agropecuario de ese establecimiento ganadero, existen personas que poseen 2000 al 3000 hectáreas, pero como no la pueden desarrollar por falta de créditos no le rinde el campo”, aclaró.

“Por eso es muy importante que esto se titularice para que la gente pueda acceder a otro mercado y desarrollar el campo, como siempre se habla de desarrollar la parte agraria para que podamos crecer como provincia, pero para esto los campesinos deben acceder a los créditos para crecer», añadió.

Además indicó que “esto le da seguridad jurídica a quién tiene la posesión de la tierra y para aquel que quiera adquirir una tierra fiscal rural, porque después vienen los conflictos y muchas veces interviene Tierras Fiscales y le quita esas hectáreas al productor, qué no hizo las mejoras”.

Banco de tierras Fiscales

“También se propone en el proyecto que se realice un Banco de tierras Fiscales porque en Formosa hay mucha tierra que no está siendo producida que todavía está en manos de la provincia por eso en el proyecto le damos la obligación al estado provincial de que informe de manera trimestral la cantidad de tierra fiscal rural disponible que está para la venta o para la adjudicación, para qué personas tanto de Formosa como de otras provincias que tengan ganas de invertir para desarrollar la parte productiva se interese y puedan llegar a adquirir una tierra rural fiscal”, abundó.

«La única información con respecto a la cantidad de tierras fiscales disponibles es la que nos llega de los productores que están en esta situación, los trabajos nosotros siempre lo hacemos en base a la escucha cotidiana con la gente y nos decían que en Formosa para darnos una idea hay siete millones de hectáreas, son cinco millones las que pueden llegar a ser productivas, y el Estado todavía tendría en sus manos un 30% de esto”, evaluó.

“Ahora lo que no sabemos es cuántas personas hay en posesión de manera precaria, por eso pedimos un relevamiento al Estado provincial de qué nos informe cuánta tierra fiscal hay en posesión actualmente y cuáles están con titulación y cuál es el posesión precaria, queremos que esto se dé a conocer en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación, y también que se informe anualmente quiénes fueron las personas qué adquirieron esas tierras fiscales» expuso.

En cuanto a los requisitos la parlamentaria señaló que “la Ley de Tierras Fiscales dispone que aquella persona que tenga una tierra fiscal rural debe realizar determinadas mejoras, por ejemplo el alambrado perimetral, aguadas debe tener ciertas cantidades de animales, corrales, debe contar con una casa o un casco es decir un lugar habitacional”.

“Hay determinadas personas que tienen la posesión desde hace muchos años de la tierra fiscal pero que no la han podido desarrollar ni realizar estas mejoras, por eso se insiste con que el Estado les otorgue un crédito que el productor después lo podrá devolver con el fruto del desarrollo de esa tierra fiscal, porque se les hace muy difícil realizar estas mejoras y también hay muchos que tienen todas las mejoras hechas pero el trámite están burocrático porque el gobernador es el que tiene el poder de firma de la titularización y se sabe que hay gente que hace más de 2 años está esperando la firma y que ya ha reunido todos los requisitos”, se quejó.

Para terminar Villaggi dijo «también exigimos que una vez que una persona haya reunido todos los requisitos que establece la ley, de un plazo de 3 meses al gobernador para firmar la titulación de la tierra, porque queda a discrecionalidad de este en qué momento lo firma”.

“Sabemos que hay muchas irregularidades, sabemos de gente que ha tenido la posesión después vienen y le dicen usted no hizo las mejoras y debe retirarse, cuando realmente el productor capaz quiso hacer las mejoras pero como no puede acceder a un crédito porque los bancos no dan créditos a las personas que no tienen el título de propiedad es muy difícil”, remarcó.

“Entonces acceder al desarrollo productivo de un campo que lleva muchísimo tiempo y mucho trabajo por eso también existimos que el estado provincial a través del Banco de Formosa que es una entidad donde el estado tiene participación, le otorgue créditos y que esté después lo pueda devolver desde el momento en que su campo comienza a producir y a desarrollarse», concluyó.

