Agostina Villaggi defendió judicialmente a Melva Mallorquín y condenó los manejos abusivos y totalitarios de la provincia

La abogada Agostina Villaggi, en el minuto cero de tomar conocimiento de los violentos atropellos policiales contra la ciudadana Melba Mallorquín, contra su domicilio y su familia, junto al Dr Juan Montoya presentó un Habeas Corpus que ya se tramita el juzgado Federal de Formosa, reclamando la inmediata cuarentena domiciliaria como cómoda y privilegiadamente realizan cuando son afectados por el Covid cualquiera de los funcionarios del Gobierno provincial, y demandando nuevamente la inconstitucionalidad del protocolo.

La letrada quién forma parte del equipo jurídico de la UCR manifestó que “Mallorquín sufrió un violento allanamiento donde fue agredida, golpeada, esposada, tomada de los pelos, incomunicada e insultada por efectivos de la policía de la provincia de Formosa, cuando no había necesidad de actuar de esa forma, por ello solicitaron un Hábeas Corpus porque ella necesita volver a su domicilio ya que está con angustia, dolor y temor, con ataques de ansiedad y pánico, con miedo a vivir una situación parecida a la que le sucedió, indicó Villaggi en el programa “Sin Censura” que por Radio Parque conduce el doctor Gabriel Hernández y Guillermina Ruiz.

“Tenemos una audiencia con el doctor Moran donde solicitamos que ella pueda transitar la enfermedad de coronavirus en su domicilio, y también planteamos la inconstitucionalidad del protocolo porque los formoseños ya estamos cansados de todo es que manejó abusivo de la provincia y necesitamos que el juzgado ponga límites así como lo ha hecho en reiteradas oportunidades el doctor Fernando Carbajal, cuando le tocó ser juez Federal, por eso esperamos que estos jueces que hoy nos tocan también tengan la misma valentía y valor que tuvo Carbajal para dictar medidas en favor del derecho constitucional de los formoseños”, expresó.

Además sostuvo que se solicitó que se respete la autonomía de la voluntad para que la persona pueda elegir dónde quedarse, si quiere ir a un CAS o hacerlo en su domicilio, simplemente el respeto a los derechos constitucionales de la libertad de elección, y no transitar por medidas compulsivas, ilógicas y caprichosas.

“La provincia nunca se hizo presente en las audiencias más allá de que siempre está notificada, solo mandan informes por escrito es decir no existe la bilateralidad que debe ser en todo proceso oral, lamentamos siempre esta actitud, siempre marcamos la ausencia de la Fiscalía de estado del gobierno, porque no se puede efectuar un diálogo correcto entre las partes, entendemos que esto sucede por una cuestión de inoperancia y es porque no saben qué hacer ni qué decir o tal vez por soberbia del gobierno, de decir “no estoy porque no me interesa estar”, pero sin embargo nosotros siempre participamos de todos los Habeas Corpus que son muchos, y estamos a la expectativa de la cepa Delta, por el Paraguay como siempre ocurrido, por esa frontera colador, pero los que quieren es echar la culpa de su inoperancia a la oposición por las marchas o por defender los derechos de los formoseños”, remarcó.

También indicó que al evitar que se cobren los $5000 querían sostener la responsabilidad de la oposición de la entrada de la cepa Delta, pero sólo forma parte de la inoperancia y soberbia de un gobierno que en vez de buscar la forma de evitar que esto suceda prefiere echar culpas.

Con respecto al caso Mallorquín solicitaron que pueda terminar el aislamiento su domicilio particular, haciendo referencia a todos los hechos de violencia que ha padecido acompañados con fotos y videos de los golpes que ha recibido por parte de la Policía de la provincia, aseguró.

“En la audiencia ella estará presente para comentarle lo sucedido al Juez Federal, y por más que la provincia niega los hechos, me consta que tiene marcas comunes a una persona que estuvo esposada, las muñecas marcadas lastimadas moradas, tienen golpes en la rodilla claramente eso fue cuando la tiraron al piso y le apretaban contra el piso, son golpes recientes, fue llevada esposada peor que un delincuente, a una persona que lo único que tiene es COVID 19, la policía ha actuado con una demencia inusitada para una cuestión de estas características, la puerta también se nota que ha sido golpeada con una patada ya que voló un pedazo de la madera de la puerta y eso no es algo que se pueda romper fácilmente si no es con el ejercicio de la violencia”, dijo Villaggi.

Para culminar señaló qué si bien el comisario Tellez negó la acción violenta, nunca la policía ha reconocido su actuar desprolijo, la propia diputada nacional del peronismo la señora del Daldovo a reconocido que la policía de la provincia es símil a una policía de la dictadura militar y lo afirmado en el propio Congreso de la Nación, la negación es la única herramienta que ellos tienen porque la persona haya nada se encuentra en una situación de vulnerabilidad lo primero que hacen es quitarles el celular para evitar que se puedan obtener algún tipo de pruebas, pero no hay que acostumbrarse ni naturalizar estas situaciones ya que le hacen mucho daño a la democracia.

