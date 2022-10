Agostina Villaggi repudió la persecución política a docentes Memas del oeste formoseño

05/10/2022

La diputada Agostina Villaggi en diálogo con el Dr. Gabriel Hernández en «Sin Censura» repudió la persecución política y los despidos de docentes memas del oeste formoseño por parte doctor José Fernández actual director del Hospital local y se refirió a su actividad legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia.

Al referirse a la discriminación del doctor José Fernández que fuera despedido del PAMI con fuertes denuncias de corrupción administrativa y enriquecimiento ilicito por las que esta procesado, se mostró indignada pero no sorprendida porque «lamentablemente las persecuciones y discriminaciones son casi naturales cuando los trabajdores no responden a los caprichos del Gobieno de turno«.

No entiendo como José Fernández sigue a cargo del hospital después de la denuncia que ha recibido por abuso y acoso laboral

Villaggi Expresó: “No me sorprende que realmente sea así como comentan los Memas, porque todavía no entiendo como José Fernández sigue en la función pública despues de la denuncia del PAMI, ni como está a cargo del hospital después de la denuncia que ha recibido de abuso y acoso laboral.

Al respecto aseguró «No solo que nunca debieron nombrarlo en el cargo, sino que luego mínimamente tendría que haber sido desplazado de sus funciones por que claramente una persona con esas características psicológicas no puede estar a cargo de un hospital«.

«Seguramente hay persecución política, porque si existe en la ciudad capital donde es un poco más grande, donde la persecución no se siente tanto, no me quiero ni imaginar lo que debe ser en lugares donde la población es un poco más escasa y donde hay patrón de estancias”, indicó.

Los Intendentes se sientan dueños de las localidades y patrones de la sociedad civil

“Tenemos la desgraciada suerte que en el interior y más en la localidad de ingeniero Juárez los Intendentes se sientan dueños de las localidades y patrones de la sociedad civil, y cualquier cosa que uno haga que no le guste o que no responda o que no exista un llamado previo a ese patrón estancia claramente lo primero que hacen es arremeter contra el trabajo de uno que es donde más le duele, es la subsistencia del ser humano, el trabajo, no me gusta te saco el trabajo”, lamentó

“Eso sí que generara un perjuicio muy importante a las personas y también obviamente lo utilizan como metodología disciplinadora, para impartir miedo fíjate lo que le paso a fulano, te va a pasar a vos, para que nos quedemos calladitos y sigan manejando el pueblo, la localidad como a ellos le gusta”, aseguró

Actividad Legislativa: desde el bloque de la oposición todos los jueves realizamos planteos sobre los proyectos que presentamos

“Todos los jueves hacemos planteos qué entendemos es de interés para los ciudadanos, el jueves pasado se planteó el tema de la indemnización de los soldados caídos en copamiento del regimiento de Monte 29, dónde instamos y pedimos el acompañamiento para el cumplimiento del decreto nacional firmado por el presidente Macri para que se haga efectiva la indemnización, presentamos un proyecto de adhesión a la ley de suicidio, es muy importante que en Formosa se trabaje sobre suicido adolescente, hay una ley nacional que es muy buena, y nosotros queremos que Formosa se adhiera para que se trabaje sobre esta temática, es una problemática que atraviesa y no se aborda cómo se debería abordar”.

“En junio habíamos presentado y reiteramos un proyecto de ley sobre derogación de lo que consideramos la aduana interna impuestas por DGR de la provincia al ingreso de Formosa, con las mercaderías que vienen de otra jurisdicción, donde se les exige el pago por adelantado de ingresos brutos, aquellos que tratan de ingresar mercadería al territorio provincial, esos es inconstitucional, ya lo ha dicho la Corte Suprema recientemente en un fallo contra la provincia de Misiones, las provincias tienen vedada la aplicación de aduanas internas qué son impuestos que se exigen un pago antes del ingreso al territorio provincial”, comentó

“Seguramente mañana jueves vamos a intentar trabajar sobre proyectos que ya hemos presentado y consideramos importante como, por ejemplo, la reubicación del puerto en la ciudad de Formosa, los legisladores de la oposición hemos participado de la jornada sobre la hidrovía Paraguay-Paraná qué es algo sumamente importante para el comercio internacional e interjurisdiccional, para el comercio del país, pero también internacional», explicó.

«Formosa es la única provincia de la región NEA que tiene 335 km de hidrovía pero que no cuenta con ningún puerto operativo, porque claramente el puerto de la ciudad de Formosa está emplazado en un lugar donde la navegabilidad y el amarre de los barcos nunca va a ser posible, es una cuestión natural se construyó sobre una playa, el calado y la profundidad no permite que lleguen los barcos, jamás va a funcionar», se quejó.

«Hemos gastado millones de pesos en compra de supuestas grúas, que llevarían la mercadería hasta el barco, por una distancia importante entre el puerto y el río, para que ese barco que no pueda llegar al puerto pueda ser cargado», analizó.

«El puerto se cae a pedazos y nosotros los formoseños seguimos gastando recursos y dinero en tratar de reconstruir un puerto que sabemos que no va a funcionar, el propio gobierno conoce con detalle ese tema, porque en el informe del gobierno la provincia, que habla sobre el plan estratégico para Formosa, se recomienda la reubicación del puerto a Colonia Aquino porque se sabe que, en ese lugar, el calado y la profundidad no permiten la llegada de los barcos al puerto”, aseguró