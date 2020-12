Alberto Fernández: Lo contradice Putin y no tenemos vacuna

1

784 total views, 784 views today

Ricardo Romano

Como nos tiene acostumbrado el presidente, vende relatos ajenos a la realidad, resulta ser que la promocionada vacuna rusa, solo sirve para menores de 60 años, algo ilógico, ya que todos los países del mundo empiezan vacunando a sus adultos mayores.

Al parecer eso, no sería un problema para el presidente argentino, si no se preocupa porque los adultos mayores tengan para comer, que se va a preocupar por la vacuna.

El mismísimo Vladimir Putin dijo que aún no se aplicó la vacuna rusa Sputnik V porque no es recomendable para mayores de 60 años “A la gente como yo la vacuna todavía no llega”, dijo el mandatario que el 7 octubre pasado cumplió 68 años

Explicó que la vacuna que se emplea en la campaña de vacunación el país, la Sputnik-V, está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años: “A la gente como yo la vacuna todavía no llega”, dijo Putin, que el 7 octubre pasado cumplió 68 años.

Además, esta vacuna se debe conservar a menos 20 grados, pero seguramente resisten a 4 grados en las heladeras de los vacunatorios un tiempo”.

Quisiera saber cuántas provincias, tienen frízer que conserven a 20 grados bajo cero, por ejemplo, en nuestra ciudad Clorinda, no existen.

LA VACUNA DE PFIZER TAMPOCO

Argentina no tiene infraestructura para mantener estable la vacuna de Pfizer en el conurbano y menos aún para organizar un traslado de millones de dosis al interior del país. Se necesitan aviones con sistemas a base de hidrógenos y voluminosas heladeras que mantengan las vacunas a – 70 ºC.

Alberto Fernández no puede firmar ese contrato porque no tiene posibilidades de garantizar la estabilidad de las vacunas que se apliquen en FORMOSA, JUJUY, SALTA O SANTIAGO DEL ESTERO, por citar cuatro casos obvios.

Comments

comments