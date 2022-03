Alberto Fernández sobre Cristina: «No existe la presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo. Esperaba que me acompañaran y no me acompañaron”

16

El presidente Alberto Fernández reconoció este martes la fuerte interna que atraviesa el Frente de Todos, profundizada tras el rechazo de un sector del kirchnerismo más duro al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue aprobado en el Congreso.

Yo no soy títere de nadie. Yo escucho a todos, pero el Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo

«Cuando me propusieron estar a cargo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañaran y no me acompañaron«, cuestionó el Presidente en diálogo con radio El Destape.

En este sentido, agregó: «No todos pensamos igual. Lo que creo que no podemos hacer es darnos el lujo, por la causa que sea, narcisismos, egoísmo, política, de desunirnos».

«Yo valoro a Máximo y a Cristina, esto no va a en detrimento de nadie, pero no existe la presidencia colegiada. Yo escucho a todos, pero la decisión la tengo que tomar yo»

«De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad. Yo no soy títere de nadie. Ha quedado demostrado que tengo diferencias, pero yo actúo con mis convicciones. Yo escucho a todos, pero el Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo», expresó.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la apertura de sesiones en el Congreso. Foto: Federico López Claro. Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la apertura de sesiones en el Congreso. Foto: Federico López Claro.

Y añadió: «Yo valoro a Máximo y a Cristina, esto no va a en detrimento de nadie, pero no existe la presidencia colegiada. Yo escucho a todos, pero la decisión la tengo que tomar yo».

«He dado todas las peleas que he tenido que dar; no lo hago a los gritos, pero no soy moderado, soy un tipo que tiene estos modos. ¿Cuál es la revolución, la épica de las derrotas? ¿Qué hubiera pasado si caíamos en default?», expresó.

Tras reconocer las diferencias que lo enfrentan al kirchnerismo, el Presidente sostuvo que no siente «que las diferencias sean terminales».

Con críticas al gobierno de Mauricio Macri, Alberto Fernández dijo que «no» le «molesta ceder si es en procura de un bien superior». «Me sentiría muy mal si por nuestras diferencias le abrimos paso a la derecha, que hizo un daño incalculable», agregó en diálogo con Roberto Navarro.

El Presidente junto a Cristina Kirchner en el Congreso. Foto: Maxi Failla. El Presidente junto a Cristina Kirchner en el Congreso. Foto: Maxi Failla.

El Presidente también dio cuenta de la tensión entre los integrantes del Frente de Todos al contar que recibe mensajes de «compañeros» del espacio preocupados por las diferencias con Cristina Kirchner: «Recibo mensajes de algunos compañeros que lo viven como un modo angustiante, como de ruptura terminal, y no voy a hacer nada contra la unidad», enfatizó.

Al referirse a una de las críticas que le hacen al interior del espacio, Fernández destacó que una de las principales es que con el acuerdo con el FMI legitimó «la deuda de Macri». «Yo lo denuncié penalmente a Macri», argumentó el Presidente y siguió: «Me pasé toda la vida hablando de lo que hizo Néstor (cancelar la deuda con el FMI) y la vida me puso en este lugar, qué querés que haga».

«Guerra contra la inflación»

El jefe de Estado también​ insistió con el concepto de «guerra contra la inflación» con otra polémica comparación: «Los ciudadanos argentinos son mi ejercito y enfrente están los especuladores», dijo.

«Algunos especulan y suben precios por las dudas. Esta es una batalla que tenemos que dar entre todos. Y tenemos que denunciar al supermercadista del barrio que no entiende las cosas y pone los precios que pone», enfatizó Fernández.

En este sentido, enfatizó: «Tenemos que ir detrás de los especuladores».

​La polémica en torno a la «guerra contra la inflación» se había desatado hace una semana al encabezar un acto en Tortuguitas, por la renovación de la línea del ferrocarril Belgrano Norte.

Críticas a la Corte Suprema

El Presidente volvió a cuestionar el funcionamiento de la Justicia y principalmente el de la Corte Suprema.

«Hay una protección muy grande a los jueces. ¿No te llama la atención que cuando hay una causa en cualquier lado el primer planteo es resolver la incompetencia para que venga a Comodoro Py? Y acá duermen las causas contra ellos«, cuestionó Fernández.

Puntualmente sobre la Corte, enfatizó que «no está funcionando bien, pero no solo por los fallos que saca. Por la cantidad de fallos que saca, por la cantidad que no saca, por la discrecionalidad que tiene para meterse en unos casos sí y en otros no, por las demoras», puntualizó.

Y puso como ejemplo el caso de Milagro Sala: «Dos jueces hacen un amparo, declaran un per saltum y en 15 días lo resuelven, y Milagro Sala está detenida y hace dos años y pico que están con la causa ahí».

