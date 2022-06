Alejandra Olmedo fue intimidada por un matón paraguayo en pleno centro de Clorinda en plena transmisión en vivo para Radio Parque

36

En momentos que la periodista y columnista Alejandra Olmedo estaba realizando desde Clorinda una transmisión para Radio Parque mostrando la actividad socioeconómica de su localidad tras la subida del dólar que favorece a los compradores paraguayos, y al intentar ingresar al barrio Chino donde se activa el comercio mayorista fue intimidada en pleno vivo por un matón paraguayo que le impidió continuar filmando la actividad comercial de Clorinda, advirtiéndole que «la policía prohíbe quitar fotos en ese lugar» ubicado en pleno centro de la segunda ciudad.

La referente social y comunicadora estaba comentando sobre la reactivación comercial en la localidad por el gran flujo de paraguayos que vienen a comprar el por mayor y mercaderías en cajas y que incluso para los empleados públicos es conveniente comprar en supermercados mayoristas, haciendo referencia al crecimiento de las ventas que se realizan en el distrito.

«Acá directamente hay que comprar todo por cajas, se pueden ver las colas en una farmacia donde la gente detecta de que tiene algún tipo de diferencia de precios puede ver como un local gastronómico tiene gente a la mañana desayunando cosa que no veíamos ni en la pandemia ni después de ella, también se puede observar la cantidad de gente que está haciendo trabajos informales como en el mercado se puede ver gente que acarrea la mercadería, el que la sube, el que estiba, el que maneja el tractor son todas personas que trabajan temporariamente, la mayoría cargando mercadería al por mayor, es decir solamente trabajan cuando hay movimiento comercial» advirtió.

Además señaló que al entrar al barrio chino su característica fundamental es los vehículos que transportan productos que movilizan la mano de obra, la presencia de los denominados motocarga».

Cabe destacar que cuando la cronista estaba detallando estas cuestiones cuando un matón se le acercó y le interrumpió la transmisión en vivo para decirle que no podía quitar fotografías porque estaba prohibido por la policía.

Olmedo totalmente intimidada dijo para culminar «tengo que ir terminando la nota porque estoy entrando en un lugar álgido en donde una persona sin ningún miramiento vino a decirme que no tomé fotografías, diciendo de que lo estaba molestando, pero lo que yo estoy mostrando es simplemente el movimiento comercial, sin ningún ánimo de perjudicar a nadie, estamos mostrando como Clorinda en un día como hoy cuando subió el dólar se despierta por la actividad comercial,

Pero la gente parece que tiene algún tipo de miedo o temor, de que ocurra algo y como siempre digo esta localidad es una sola aparte y cuesta mucho hacer un trabajo periodístico independiente, así como se pide libertad de expresión en Formosa capital aquí también hay un desmanes o total, una falta de conocimiento de las leyes porque le pregunté al señor que se me acerco si es la policía la que prohíbe o hay una ley que lo determine que en este sector no se puede filmar o sacar fotos, qué no se puede documentar y hacer entrevistas,

Pero de seguro fue enviado por alguien y de ahora en más me costará caminar por esa vereda para volver a mi vehículo, pero este es el esfuerzo que hacemos para que vean como es el movimiento en la ciudad y de paso saber el trabajo que hacemos con esfuerzo los comunicadores, qué no es nada sencillo aún en estos lugares donde uno pensaría que habrá otro tipo de actitud frente a la información».

