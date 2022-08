Alumnas violentadas y perseguidas por un Director de Villa 213 solicitaron la urgente intervención del ministerio de Educación. Hay denuncia penal

539

La periodista y abogada Julieta González entrevistó a la estudiantes de la localidad de Villa Dos Trece Susana Flores y Olga Leguizamon, una de ellas hospitalizada por los maltratos y la violencia de un director que las trata de prostitutas, denunciaron abuso de autoridad, y pidieron la urgente intervención del Ministerio de Educación, para poder proseguir con sus estudios.

Una de las estudiantes Susana explicó que el día 12 de julio, el profesor de historia que además es el director del establecimiento donde estudian, ingresa al aula a los gritos diciendo que habían realizado mal las evaluaciones y preguntando de dónde habían sacado los temas porque eso que habían realizado estaba todo mal, y procedes a maltratarlas y amenazarlas con una voz muy alta y alterada, de nunca más iban a aprobar la materia acusándolas de no ser dignas de proseguir con sus estudios.

En ese momento otra compañera le cuestiona porque habían desaprobado sí esos temas estaban desarrollados en la carpeta, pero el profesor sigue gritando que él no había dado esas temáticas, entonces ella abre la carpeta y le muestra su carpeta, por lo cual el docente le dice que es una maleducada, que son unos burros y no merecen estar en la escuela.

«A la escuela estamos yendo para aprender, pero él no tiene la capacidad de enseñarnos, porque nosotros le planteamos que si vamos a recuperar de forma oral se nos diga si lo que hicimos en la carpeta estaba bien o no, pero ahí el maltrato se agravó y comenzó a tratarme de maleducada diciéndome que le había faltado el respeto, pero eso no fue así, siempre le hablé bien pero ahí él me dice de todo entonces salta otra compañera y le dice vos vas a desaprobar lo mismo a mí que me dice que no voy a aprobar nunca”, contó.

Me pega por la carpeta y me dice «agarra y cállate»

“En ese momento me pega por la carpeta y me dice «agarra y cállate», golpea mi banco para que yo no reaccione porque me asustó, me corro para atrás y quede paralizada, él seguía insultándonos, diciéndonos que nos íbamos a llevar todos los trimestres porque no sabíamos nada”, prosiguió.

“Cuando sale me grita anda y quéjate con el delegado zonal, quéjate con quién vos queres a ver quién te hace caso, a ver quién te escucha lo que decís, quien te va a creer, como rebajándome, por qué es cierto que él tiene más dinero y es cierto tal vez tenga inclusive su título pero no tiene la educación para enseñarnos porque él como director, como profesor tiene que tratarnos bien, si nosotros nunca le faltamos el respeto» expresó la joven.

Yo estaba en el baño desmayada y él se reia y burlaba de la situación

Además expuso que le pide al otro profesor para salir afuera porque la ira y la impotencia la dejaron muy mal, no se considera una mala persona como para que alguien la trate así, inclusive sus otros profesores pueden dar fe de la clase de persona que es, por eso que ante la situación se descompone en el baño del establecimiento y debió ser trasladada a un hospital, pero lo peor de todo es que mientras estaba descompuesta, con sus compañeros desesperados pidiendo ayuda el director estaba como si nada, es más se reía y se burlaba de la situación por la que ella estaba atravesando, es por esto que un compañero reacciona diciéndole vio lo que usted causa.

«Cuando llego al hospital no me salían las palabras porque estaba muy alterada, y hasta hoy es que voy a la escuela pero ya no con el ánimo que tenía, quería estudiar para maestra y terminar el secundario, es como que me quitó las ganas de seguir estudiando, cuando me fui a hacer la denuncia al día siguiente, me dice la oficial «si ya se sabe todo lo que pasó anoche», ya tus compañeras vinieron e hicieron una exposición, remarcó.

Julieta remarcó el acompañamiento que las denunciantes tendrán en la localidad de parte de la diputada Carla Zaiser y de los concejales Yesica González y Alejandro Juroczko

Cuando mi compañera se descompuso solicité ayuda

Por su parte Olga otra estudiante agregó que en su caso le expuse lo que pensaba al director pero si notó que su compañera estaba muy afectada, sí bien es cierto que luego de que se fue el profesor lloró por la bronca y fue consolada por su compañera que estaba muy mal, quién luego fue al baño y se desplomó por la angustia que le causó la situación.

«Cuando mi compañera se descompuso solicité ayuda, hasta que los profesores vinieron todos a socorrernos, todos la conocen porque es una excelente persona y tiene excelentes calificaciones, es la más estudiosa del salón, todos los compañeros también salieron del salón y llamamos a la ambulancia, no nos hacían caso por eso tuvimos que llevarla hasta el hospital y ella no se podía bajar y lo hicimos a duras penas, en la guardia nos atendieron bien» comentó.

Los alumnos abandonan porque les tiene miedo y no quieren ser insultados

También informó que tuvieron un profesor nuevo de historia porque el director dijo que ya no les iba a dar clases, sin contar el hecho de que los alumnos tampoco seguirían porque les tiene miedo y no quieren ser insultados, es una escuela nocturna en qué ahora quedan 17 ó 18 estudiantes como máximo, porque la mayoría por esta situación está abandonando ya que no soportan como el director los trata, por eso solicitan que le saquen el cargo porque no está capacitado mentalmente para dar clases.

«Nos trata muy mal y de prostitutas, si las chicas no les hacemos caso si quiere salir con nosotras, nos trata de prostitutas«, sostuvo.

Es lamentable que por esta persona muchos estudiantes hayan perdido el incentivo de continuar educándose

Julieta González determinó qué nada justifica la agresión que este señor ejerce contra las alumnas por lo tanto requiere la inmediata intervención no solamente de la delegación zonal sino también la presentación de este caso ante el Ministerio de Educación de la Provincia y la inmediata intervención de la escuela para que se lo reemplace de manera inmediata, porque es lamentable que por esta persona muchos estudiantes hayan perdido el incentivo de continuar educándose.

«Admiro la valentía de estas estudiantes que representan a profesores y compañeros que no pueden reclamar por miedo a perder el trabajo, y tienen que entender que nada de esto que les ocurrió define ni a ellas ni a sus capacidades, lo que le sucedió habla de un funcionario violento que si sigue en el cargo va a ser avalado y bajo la complicidad de este gobierno que aun sabiendo las denuncias de los alumnos y los docentes no hace nada, lo que sí define a estas alumnas es la valentía, defender su educación, su trabajo, su formación y es lo más importante» indicó González.

Voy a la escuela con ese miedo, pero voy para no dejar de estudiar

Susana dijo «Yo espero que se tome medidas y que él sea destituido del cargo porque no tiene la capacitación para seguir en ese cargo, pero aún sigue y está por eso voy a la escuela con ese miedo, trato de evitarlo cuando ingresa al establecimiento, hay veces que él está parado en la puerta y temo pasar con mi moto para meterla dentro, él está ahí para intimidar en el curso estoy con miedo pero me voy para no dejar de estudiar”.

No estoy bien, ni tranquila porque no quiero cruzarme con el director, muchas veces pensé en dejar de estudiar

“Ya no me siento cómoda estando ahí, no estoy bien, ni tranquila porque no quiero cruzarme con el director, a veces pase los dice cosas por eso muchas veces pensé en dejar de estudiar pero los profesores me dicen que no abandone, inclusive cuando fui hacer la denuncia que dice el oficial de policía como vos te vas a la escuela por la beca, pero le dije que no porque ni la beca cobró yo, voy a la escuela porque quiero terminar el secundario, quiero recibirme y darle un futuro a mi hija pero sigo con el miedo y no me puedo recuperar, sola no quiero estar no quiero cruzarme con él para que me diga algo, con solo escuchar su voz me da impotencia», manifestó.

Olga expresó «Espero que esto culmina porque, qué persona va a querer estudiar, o decir voy a hacer algo por mi vida, o voy a hacer una profesión para darle un futuro mejor a mi hijo, sí tenemos a estas personas que siempre tapan todo, porque esto viene desde hace mucho tiempo, son los mismos directivos que no hacen nada por nosotros que queremos superarnos para darles un futuro mejor a nuestros hijos”.

No se puede vivir con miedo, no hay que dejarnos vencer por el miedo

“Por eso esperamos que esto se acabe porque tenemos el apoyo de todos los profesores y por eso le digo a mi compañera Susana que no abandones porque siempre vamos a estar unidos, por eso esperamos que esto termine porque no se puede vivir con miedo, no hay que dejarnos vencer por el miedo, esto ya viene sucediendo hace mucho tiempo y tapan todo”, se quejó.

“Por eso si quieren que seamos alguien en la vida, ¿por qué nos tapan el camino?, porque están para enseñarnos, para guiarnos en el camino correcto pero en vez de sumar más chicos para la escuela para que haya más trabajo en el pueblo, sin embargo ellos restan porque en vez de darnos más oportunidades nos sacan”, opinó.

Por eso espero que hagan algo y que no quede todo impune como siempre y Susana tiene que demostrarle a su hija que por temor no tiene que abandonar sus sueños y demostrarle que porque ellos quieran pisotearla ella no los va a dejar que lo hagan y nosotros no vamos a dejar que nos maltraten en la escuela, porque nos vamos a estudiar», culminó.

