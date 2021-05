Amarilla adelantó que juntó a Sabsay presentarán la inconstitucionalidad de la Ley 1697, que otorga facultades extraordinarias legislativas a la Mesa del Covid

58

El diputado provincial Juan Carlos Amarilla, en entrevista exclusiva con Radio Parque explicó lo sucedido en la sesión ordinaria especial de la Legislatura Provincial.

El legislador manifestó que el gobierno presentó un proyecto que contempla una serie de ayudas para los sectores que fueron afectados por las medidas de restricción y sobre todo el desarrollo de la actividad comercial, en ese sentido lo que se planteó fue que se acompañaba con gusto la iniciativa pero se marcó una postura en relación a las ausencias en el decreto, como las personas que tuvieron que bajar las cortinas y quienes quedaron fuera de la actividad comercial porque se fundieron por eso su espacio dice que debe conformarse un fondo de rescate, para qué quienes lo perdieron todo puedan reiniciar su actividad y se recuperen las miles de fuentes de trabajos perdidos, y el mismo objetivo debería perseguirse para que esas personas que no han podido trabajar directamente.

“Hay que tener presente que actividades como son los gimnasios, las academias de danza, salones de eventos, directamente no pudieron trabajar entonces son situaciones qué urgentemente el gobierno tiene que atender, además dijimos que no se queden en una propaganda de que dieron un subsidio un mes en cuanto al consumo de la luz, agua, y los $20000 para los trabajadores, porque están tomando una base de datos demasiado baja, porque el gobierno con esta medida sólo va a beneficiar al 15% de los trabajadores pero el 85% va a quedar excluidos, porque toman como base a los últimos beneficiarios del ATP del mes de diciembre, pero en Formosa prácticamente no los tramitó nadie porque los requisitos eran imposibles de cumplimiento entonces tienen que tomar como base los datos que tiene la propia Dirección General de Rentas o la AFIP, sobre las distintas actividades estuvieron vigentes hasta marzo del 2020, entonces sí irían en ayuda de aquel que realmente está necesitando, en definitiva la idea es que todo aquel que fue afectado por el gobierno consiga una asistencia por parte del Estado” señaló.

Además expresó que el sector privado no buscan ayuda económica del gobierno sino la oportunidad aplicando los protocolos pertinentes de volver a trabajar, porque siempre han aportado al estado y no les han pedido plata, por lo tanto espera una reacción del gobierno para que solucione este desastre económico que han generado, porque dicen que la economía no importa tanto y que lo que importaba era la salud pero resulta ser que en ambas cosas la provincia está mal, tanto desde el punto vista sanitario como el económico, es trágico que hoy muchos formoseños no tenga el pan para su mesa sobre todo cuando aplicando los protocolos pertinentes pueden estar trabajando.

“Muchos de los que no pudieron trabajar en todo el año tuvieron que hacer nuevas inversiones para poder abrir, y sólo pudieron hacer los 10 días para volver a cerrarlos y si antes estaban endeudados ahora lo están más, entonces es una cuestión que el gobierno lo tiene que tomar con mucha seriedad, salvo que su objetivo sea que todo el mundo esté empobrecido y todos vayan y pidan una ayudita para poder sobrevivir mes a mes si el objetivo es aumentar la clientela del gobierno entonces si están en el buen camino”, indicó.

Pero si quieren recuperar la actividad económica provincial tienen que revisar el proyecto que han sancionado y mirar nuestros aspectos, que en mi caso plantee el tema del impuesto inmobiliario rural porque el sector del campo ha vivido los últimos 14 meses distintos tipos de emergencia entre ellos los ocho meses de sequías, y otros sectores se vieron impedidos de comercializar sus productos, incluso se declaró zona de emergencia y se tramitó desde Buenos Aires y el dinero vino pero resulta ser que los productores no recibieron un solo peso hasta la fecha” agregó.

Por su parte expuso que de extenderse la cuarentena harán lo que hicieron siempre que es estar de lado de la gente más allá de que el gobierno se propuso perjudicar a la oposición, su espacio escucharás siempre a la ciudadanía y si está entiende que es necesario salir para recuperar la libertad y actividades, siempre van a acompañar, como así también están alerta dando que hay cuestiones que no cierran como ser los datos que da el gobierno los cuales son inconsistentes, en primer lugar hablan de que hicieron 6000 testeos pero no dicen dónde lo hicieron, por ende es muy fácil dibujar porque nadie sabe cuál es la fuente de la toma de muestra, esto implica también 6000 reactivos siendo que ahora están restringiendo los testeos, hoy un contacto estrecho que tiene la sospecha de estar infectado, y quiere hacerse un hisopado, no es posible.

El parlamentario indicó que si se dice que hay pocos reactivos cómo es posible que se anuncie que se hicieron 6000 testeos, es evidente que mienten, tampoco cree la cantidad de infectados que dicen diariamente, porque está demostrado que dan positivo falsos y negativos falsos, pero la pregunta es si el estado que dice qué estás infectado o no lo estas cómo es posible que no te brinde la posibilidad de recurrir al sector privado para tener una segunda opinión, entonces claramente se está tomando del pelo a la ciudadanía, por eso se tiene derecho a desconfiar de los datos que da el Estado, desde el momento en que no se puede cotejar con la verdad ni la cantidad de testeos, ni de infectados.

Amarilla dijo ” en cuanto a las violaciones de Derechos Humanos le solicitamos a la población que denuncien en sus redes sociales, ayer pudimos conocer un caso que dio a conocer las condiciones en que estaba en el centro de aislamiento, que realmente era un desastre, y rápidamente el gobierno tomó la iniciativa de llevar a esa persona a un hotel es decir que no dejen de reclamar por sus derechos, y que lo den a conocer a través de fotografías con filmaciones, no lo dejen pasar porque está en su derecho, y el segundo lugar el equipo de la Unión Cívica Radical que está compuesto por varios profesionales ya están trabajando en distintos tipos de presentaciones, una de ellas tiene que ver con esto de que se estableció un arancel para poder ingresar por realizar actividades y no digo que el estado no lo aplique con persona que tienen recursos, pero no me parece bien que sea un requisito para poder ingresar, porque de hecho están aplicando una cáncer a todo el mundo, y hay cuestiones que son elementales como el hecho de que el formoseño que está regresando a su provincia no se le puede cobrar, chicos menores de edad, entonces se debe terminar con el arancel de ingreso que debe ser gratuito”.

Para culminar indicó que todos los problemas que se fueron suscitando va a encontrar en la oposición un acompañamiento, por eso quiere anunciar una cuestión que es muy importante y es que con el acompañamiento letrado del constitucionalista Daniel Sabsay, 6 legisladores de la UCR, se presentarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un planteo de inconstitucionalidad sobre la ley 1697 qué es la ley por la cual se le reconoció a la estrategia sanitaria del gobierno de la provincia de Formosa y se le dio jerarquía de ley a todas las resoluciones que saca la Mesa del COVID, porque entienden que dicha mesa está pasando por sobre las facultades de los legisladores lo cual implica un ataque directo al sistema de división de poderes y al sistema republicano, y sobre todo por la afectación de los derechos de todos los argentinos de gozar de la vigencia plena de los tres poderes del estado.

