Amarilla calificó de vergonzoso el robo de medicamentos al IASEP y responsabilizó a Gildo Insfran 

14/09/2022

Este último martes explotó la noticia: hubo denuncias en IASEP por el robo de 20 millones de pesos en medicamentos para el tratamiento del cáncer.

El diputado Juan Carlos Amarilla por la UCR, en comunicación con el programa Una Buena Dosis, expresó: “Hicimos una presentación con la firma de los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical, Osvaldo Zárate, Agostina Villaggi, Carla Zaiser, Noelia Luna y Miguel Montoya, solicitando la presencia de los responsables para que den explicaciones en la Legislatura sobre lo sucedido.

El legislador expone la relevancia del caso “aún más cuando se trata una cuestión tan importante como la única obra social cautiva exclusiva de empleados públicos, y en dónde lo que se robo es la plata de los trabajadores básicamente se trata de eso, de administrar el dinero de los trabajadores y la verdad que una situación como esta es extremadamente preocupante, significa que no hay mecanismo de control, porque si no, no pueden fallar”.

El funcionario hizo hincapié en los mecanismos de control, “no pueden fallar porque tiene implicancia desde el punto de vista económico, pero también para aquellos que están esperando la medicación para preservar su salud.”

Por esta razón los diputados del bloque de la UCR hicimos una presentación a la cámara pidiendo la presencia de ministro economía Jorge Oscar Ibáñez, del titular del IASEP Claudio Samaniego y también del titular de la unidad que han creado en la órbita del ministerio de economía para la compra de medicamentos. Es decir, queremos la presencia de estas tres personas en la cámara lo antes posible.

Continúo diciendo: “más allá de la causa penal que está en marcha, pienso que esto viene de hace rato, y que finalmente desemboca en una denuncia penal. Pero más allá de eso, del curso de la causa en sí, es importante que vengan a dar las explicaciones pertinentes a la cámara”.

“Esta es la decisión que nosotros hemos tomado, de formalizar el pedido y esperar que esta vez accedan, atento a la importancia, es vergonzoso que semejante cantidad de dinero se termine perdiendo de las manos de la obra social es increíble, o sea, evidentemente los primeros que uno tiene que decir que los organismos, las personas o el mecanismo establecido por IASEP para el control es absolutamente deficiente”, explicó.

Al ser consultado sobre el tiempo que se tardó en realizar la denuncia respondió:

“El transcurso del tiempo siempre conspira contra la posibilidad de que se esclarezcan los casos, más los casos de esta naturaleza, las pruebas van desapareciendo, habría que ver realmente en qué condición y con qué información cuenta el interventor para aportar, para que se esclarezca el caso , sino va a quedar simplemente para justificar semejante cantidad de dinero que se esfumo en el camino o sea que no es para esclarecer propiamente porque es difícil después de 90 días esclarecer. Ojalá que se esclarezca y ese dinero se recupere por el bien de los afiliados”, exhortó.

“El mayor responsable de la situación es el gobernador de la provincia ojalá esto implique o necesariamente desemboque en la toma de decisión política que permita que a futuro no sucedan hechos como estos”, responsabilizó.

El funcionario agrego: “sin afectar la causa penal que está en marcha es importante que nos brinde adecuadamente la información que necesitamos, para saber cuál es el circuito del hecho, y esa información la tienen que dar los tres responsables el interventor de IASEP, el ministro economía Jorge Oscar Ibáñez y la persona encargada de hacer este tipo de compras”.

“En una provincia medianamente seria, con organismo de control que funcionen, este tipo de cosas no pueden pasar, ojalá se tome conciencia se evite este tipo de cosas, pero lo más importante es que los responsables se hagan cargo de lo que hacen y si eso importa la separación del cargo lo tendrían que hacer es lo que corresponde”, concluyó.