Amarilla cruzó a Gialluca: “Usted no tiene cara, en lugar de preocuparse por Leo, deberías preocuparse por la gente, que es su trabajo y por lo que cobra”

No soy de contestar o polemizar pero después de leer el derecho a réplica del Defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, quiero expresar algunas opiniones, expresó Marcos Amarilla, directivo de El Comercial y Radio Uno.

Señor defensor del pueblo no hable de donde milita el periodista Leo Fernandez Acosta, porque tiene todo el derecho de militar donde quiere, le gusta y escribe con la objetividad que quiere y tiene la libertad para hacerlo porque trabaja en una empresa privada.

Él no ocupa un cargo público como usted que tiene la obligación que defender a todos los ciudadanos de Formosa y no lo hace.

Si como Ud. afirma las concejales infringieron un artículo según usted, está prejuzgando porque para eso existe un juez de competencia y el derecho a la debida defensa, pero supongamos que así haya sido, es porque estaban reclamando por los derechos de las personas que este gobierno tiene encerrados como reos con las excusa de cuidarnos, función para la cual esta Ud. y que evidentemente no cumple.

Me gustaría que explique, así como detalla las actividades de la Defensoría durante el 2020, en este año 2021 ¿A cuántos Centros de Aislamientos fue o a cuantos alojados en situación de violación de los derechos humanos o hacinados atendió? ¡Que solución le está dando a las personas que llevan más de 24 días de aislamiento con 3 PCR negativo y sin respuesta de cuando van a volver a sus casas?

¿Que hizo por las familias de la escuela N18? Sabe que Señor, Usted no tiene cara. Y en vez de preocuparse por lo que escribe Leo Fernandez Acosta, tendría que estar preocupándose por la gente que verdaderamente la está pasando mal en los centros de aislamiento.

Ocuparse por ejemplo de las personas que están en el Estadio Cincuentenario porque allí nadie lo ha visto en persona, porque ellos son el pueblo y usted es funcionario público y trabaja para ellos. El daño psicológico que les producen es feroz y no lo digo yo, lo dicen varios profesionales que entrevistamos y no son de ningún partido político.

Tampoco lo escuche decir nada de la desaparición forzada de un clorindense, que desde el jueves no se conoce absolutamente nada de su paradero y tampoco se pronunció y ocupó de la madre que perdió su embarazo en un centro de aislamiento por el estrés del encierro.

¿Qué espera para que se hagan los controles de manera eficiente, para que no mezclen casos positivos con negativos, o personas que ingresan en días distintos?

Porque en vez de dedicarse a atacar al periodismo no se ocupa por lo menos de trabajar en la posibilidad de que la gente tome conciencia que la responsabilidad pasa por uno y la mejor forma de combatir este virus es tomando conciencia y cuidándonos entre todos.

¿Porque en vez de cerrar los ojos o mirar para otro lado acerca de lo que sucede en los centros de alojamiento, no trabaja pidiendo que se haga cuarentena domiciliaria en caso de contactos estrechos o positivos sin síntomas? De paso también toma nota de las detenciones ilegales en medio de la madrugada en las comunidades aborígenes y en la propia ciudad de Formosa.

Solo queda por decirle que el gobierno al cual usted defiende acertó en el hisopado masivo y por barrio, pero con los centros de aislamiento y las metodologías que adoptaron, lo único que generaron es que los vecinos de los barrios no quieran hacerse hisopados porque ya no confían y no quieren ir a estar encerrados como presos, porque saben que entran, pero no saben cuándo salen o si salen contagiados de COVID 19.

De todo esto no ha dicho nada, no se ha pronunciado. Así que, por favor, si el saco le queda grande, de un paso al costado, porque habrá profesionales con mayor dedicación que Ud. para tratar de resolver temas como la violación de los derechos humanos, constitucionales o ciudadanos, los cuales usted tiene que defender, inclusive los de Leo Fernández Acosta. Saludos y que tenga muy buenas noches.

PD: Su derecho a réplica será publicado como corresponde porque nosotros si realizamos nuestro trabajo con pluralidad de voces

