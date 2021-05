Amarilla: “En Formosa restringen con miedo, están apretando con miedo, la persecución de Defensa al Consumidor es el ejemplo más claro de la persecución”

16

Marcos Amarilla, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa participó el día miércoles de la reunión informativa de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación.

A su turno en el uso de la palabra, dijo que: “Tengo empresas de telecomunicaciones y uno de los problemas que estamos teniendo en Formosa, al margen de todas las disputas, nosotros tendríamos que poder salir y entrar a la provincia sin ningún tipo de inconvenientes sin tener que abonar los PCR respectivos, sin embargo lo estamos haciendo”.

Agregó además que. “Nosotros tenemos un sistema de televisión satelital y viajamos a otras provincias, pero cuando volvemos a pesar de demostrar que somos servicios esenciales, con declaraciones juradas, con un fallo de la justicia en ese sentido, de todas maneras, tenemos que abonar para ingresar a la provincia los respectivos hisopados que se realizan en instituciones públicas.

Como nos estamos expandiendo a Corrientes, Misiones y Chaco vamos a tener un movimiento importante de personas con esta situación de abonar sus hisopados. La provincia que dice que vos podés salir y entrar en realidad demuestra que no es así lo cual también ocurre con médicos que se desempeñan en la provincia también les cobran”.

El empresario dijo que en Formosa restringen con miedo, están apretando con miedo, la persecución de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor es el ejemplo más claro de como utilizan el miedo. Aclaró que siempre se trató de hablar y de trabajar en conjunto, hemos presentado más de 15 notas al gobierno provincial y no los han escuchado ni les han dado una respuesta.

“Nosotros queremos que tomen cartas en el asunto, que se hable de Formosa, que los diputados, oficialistas u opositores se pongan a trabajar para el grupo de comerciantes que la está pasando mal porque aquellos que no la están pasando mal seguramente dependen o tienen contrato con el gobierno provincial” explicó.

Amarilla expresó que no fue un buen año, “Como socio de una de las cámaras más importante de Formosa me preocupo por los socios y los no socios. Volver a cerrar después de 30 días de una Fase 1 donde la mayoría no tiene la posibilidad de acceder a un ATP o a un crédito, con suerte pagan un monotributo o rentas de la provincia y nosotros hacemos de voceros. Ni hablar del changarín o del cuentapropista que no están incluidos en ninguna asistencia por parte del gobierno y se podría usar los propios inspectores de Defensa al Consumidor, en vez de para clausurar para censar y ver la forma de ayudar a esa gente, para lo cual también nosotros nos ponemos a disposición”.

Dijo luego que: “Hay una política de 25 años de muchas cosas que se hicieron bien, pero hay otras que no se hicieron bien y en nuestra provincia muchas veces es mejor callar o esconder y esto tampoco es bueno por eso soy partidario del diálogo, del consenso. Porque este virus vino a cambiar nuestra realidad, los gastronómicos nunca laburaron, la policía nunca salió de la calle y hay trabajadores como los gimnasios que solo trabajaron 20 días en más de un año”.

Finalmente, cerró, “Les pido que dejen de lado sus diferencias partidarias y trabajen por Formosa que los necesita. Nosotros estamos a su disposición para trabajar por los formoseños”.

