Amarilla: “Es lamentable que Insfran siga manteniendo en el cargo, a un personaje tan…, evidentemente sirve a sus inconfesables intereses”

El diputado provincial Juan Carlos Amarilla de la UCR en comunicación con Radio Parque, explicó el proyecto de amnistía para las personas a quienes se le aplicaron los DNU como parte de las medidas restringidas del gobierno provincial.

El legislador mencionó que el proyecto de ley apunta a conceder una amnistía general para todas las personas a quiénes se le aplicó esto, en el ámbito penal dicho por un propio juez Picabea hay más de 6000 casos y ni hablar de las actuaciones administrativas, todos saben por ejemplo que Defensa al Consumidor labró innumerables actas en todos lados.

“La amnistía que se promueve abarca prácticamente a todos excepto dos sectores excluidos y son los que cometieron la infracción siendo funcionarios públicos, y grupos de personas que estaban infectados con la enfermedad es decir que a sabiendas de que estaban contagiados pero se dieron igualmente a la violación de la norma, por eso esperamos que el bloque de la mayoría se digne no solo tocar este tema y que se digne e convocar a sesión porque estábamos en periodo de gestión es ordinaria y tienen absolutamente paralizada la legislatura y así lo hicieron durante todo el año, es decir solo tuvimos 3 sesiones en un año, entonces esperamos su pronto tratamiento” especificó el diputado.

El referente radical explicó que no se pueden continuar con estas actuaciones cuándo el propio poder emisor (Gobierno nacional y provincial) de estas normas, fueron las primeras en incumplir groseramente con estas normas, en consecuencia, no corresponde que ellos se auto amnistíen y que sigan las actuaciones contra el resto de la sociedad siendo un hecho sumamente injusto y vergonzoso.

“Con respecto a lo dicho por el ministro González sobre el senador Naidenoff justamente es uno de los que se encuentra excepcionados de la normativa que nosotros presentamos, porque es un funcionario y vale decir que las actuaciones que se labraron en contra de él, tiene que continuar normalmente hasta la sentencia, ahora me parece muy poco serio esta afirmación pero si hay algo que decir es que este señor que está a cargo de ese ministerio es muy poco serio y casi rayano en lo…. No admite análisis ninguna de sus respuestas, y es lamentable que el gobernador Insfrán lo siga sosteniendo en el cargo ya que se le ha pedido por escrito su renuncia en 3 oportunidades y siempre dije que sí continua en el cargo es por responsabilidad exclusiva del gobernador, evidentemente para los inconfesables fines que tiene el gobierno provincial este señor le sirve de mucho, pero no le sirve al pueblo”, sentenció.

Además sostuvo qué sin contar el hecho que le ahorra el estado mucho dinero y tiempo porque son miles de actas sometiendo al entorpecimiento de los distintos juzgados que ya están abarrotados de expedientes, lo mismo sucede en sede administrativa, nadie olvida lo que ocurrió en el club San Martín donde el propio gobernador incumplió la normativa, al igual que todos los que participaron de ese acto, lo mismo sucedió en Las Lomitas en plena fase 1 donde se mandaron un enorme acto porque esa cantidad de gente no está permitida según la normativa y ni hablar del festejo del cumpleaños del sobrino de Gildo en Laguna Blanca, con el intendente de Buena Vista pasó lo mismo hay fotografías y lo que es peor un integrante de la Mesa del COVID participó de una fiesta es decir tenemos incumplimiento en todo el gobierno de la provincia.

Un juez medianamente serio debería dejar sin efecto todas estas multas, por el simple hecho de que Defensa al Consumidor auto extendiéndose sus propias facultades buscando negocios porque tenían sus puertas abiertas y sin ir más lejos muchos abrieron sus puertas y extendieron el horario de atención al público porque ya no tenían como sostenerse estamos hablando del alimento de cada uno, es decir el sustento individual, entonces el sentido común indica que esto se debe dejar sin efecto, muchos preguntaron qué pasa con las multas ya cobradas en este caso cabe la posibilidad según antecedentes de que habiéndose perdonado el delito y si se aplicó en nombre de ese delito una multa se tienen derecho al reintegro o al resarcimiento la persona afectada, finalizó.

