Amarilla: “Es una aberración tener jueces afiliados al PJ, un matrimonio de jueces en el mismo fuero”

El diputado provincial Juan Carlos Amarilla de Juntos por el Cambio calificó de ilegal la designación de los hermanos Cañete

El legislador expuso que estas designaciones tienen que ver con la voluntad política del gobernador, porque estás pueden ser orientadas a través de puntajes, pero en este caso enviaron al Consejo de la Magistratura una terna que ellos querían imponer, pero los tres problemas existentes son, en primer lugar hace ruido que en una misma sesión se designe dos hermanos, en segundo lugar que de los tres jueces designados dos de ellos estén afiliados al justicialismo, una de las propuestas que es la Dra. Claudia Cañete y el Dr. Felipe Cañete ambos están afiliados al FPV, esto ya fue discutido varias veces e incluso hay un fallo de la CSJN, qué determina que los magistrados no pueden tener afiliación política.

«El justicialismo dejo todo esto de lado y no pudieron dar las explicaciones correspondientes como el diputado Vera se ocupó de Carbajal en vez de justificar porqué estaban designando a estas personas y una de ellas además de estar afiliado al justicialismo cayó en una incompatibilidad grave porque su esposa es Juez de Ejecución Penal, esto es otro avance del gobierno provincial para partidizar aún más al poder judicial», declaró.

Además sostuvo que el diputado Armando Cabrera una referencia en lo jurídico del PJ intento ensayar una justificación diciendo que el Código Procesal indica qué se puede ejercer el derecho y observar a un juez, pero no logro contestar el hecho de que esto generará un conflicto constante dentro de la justicia es decir que puede obstaculizar el normal desenvolvimiento de la actividad judicial, lamentable parecía el hincha de un equipo gritando en un estadio con un comportamiento absolutamente impropio de un funcionario, porque se debe mantener el decoro y dar los argumentos con respeto, ha insultado y denostado al ex juez Fernando Carbajal, pero alguien actúa así cuando no tiene argumentos para defender su postura.

«Cuesta mucho decirle a la sociedad porque estamos votando a dos hermanos como jueces en un mismo día y además de eso decirles que dos de ellos son justicialistas y está comprometida en la imparcialidad porque la sociedad siempre tiene una percepción del Juez, cómo está ese ciudad va a confiar en un juez sí de antemano les está diciendo que tiene un compromiso firmado con un partido político, siendo que hay una Ley orgánica qué determina que esto no suceda ,la Ley de los Partidos Políticos en su art. 25 establece que los jueces y funcionarios del Poder Judicial de de la provincia y de la nación, de los municipios no pueden tener afiliación política, lo mismo plantearon kirchneristas que pedían que pudieran tener afiliación política los jueces pero la CSJN dijo que no, porque no pude estar la credibilidad de los magistrados en tela de juicio», añadió.

Por su parte señaló que actualmente el oficial Sergio Cañete que tiene jerarquía dentro de la Policía de la Provincia también está afiliado al PJ pero el caso de los jueces que tienen comprometida su imparcialidad le están haciendo un flaco favor a la justicia, habrá que ver qué comportamientos tienen, porque deben tener un desenvolvimiento con absoluta autonomía pero se duda de la actuación que tengan estos magistrados por esta situación.

«Se votaron además otras dos designaciones una es la de la doctora Alejandra Gabriela Alucín, Jueza de la Cámara Dos del Tribunal del Trabajo, y en este caso fue por unanimidad porque ha pasado todos los concursos y no está afiliada a ningún partido, además encabezados dos ternas no solamente una, es decir la oposición no hace oposición a todo lo que se plantea sino que existe una justificación, lo mismo pasó con la designación del Procurador Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial de Clorinda, Miguel Ángel Ortiz a quién también votamos por unanimidad a pesar de tener la información de que es esposo de una importante dirigente de esa localidad que pertenece al PJ, pero amen de esto esta persona reunía todos los requisitos y no está afiliado a ningún partido político, pero en el caso de los jueces Cañetes fue el voto por la negativa porque es nuestra función observar lo que no tuvo en cuenta el Consejo de la Magistratura» dijo Amarilla para culminar.

