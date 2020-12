Amarilla: “Gracias doctor Carbajal por demostrar que, pese a los ataques y presiones autoritarias, un Juez puede impartir justicia ejemplarmente”

5

El diputado provincial de la UCR-JxC Juan Carlos Amarilla, que desde hace tiempo viene denunciando la degradación del Estado de Derecho y de las instituciones republicanas, tanto como la vil utilización política partidaria de la Pandemia y de la Mesa del Covid en la provincia de Formosa, resaltó la forma histórica y memorable, que con aplausos de los empleados judiciales, dejó su cargo el señor ex Juez Federal Fernando Carbajal.



Amarilla hace poco tiempo condenó como “vergonzosa y servil” la actuación del Superior Tribunal de Justicia y de la mayoría automática del PJ en la Legislatura provincial, que militante y obedientemente respaldaron los caprichos inconstitucionales del gobernador Gildo Insfran y de su Ministro de Gobierno al convalidar verdaderos decretos-leyes.



En tal sentido, el legislador provincial opositor, destacó el desempeño de el ex magistrado Federal que le marcó la cancha y puso límites a los atropellos y abusos de poder del Gobierno provincial, y que pese a los arrebatos autoritarios y a los ataques demenciales del Ministro de Gobierno de Insfrán, tuvo la responsabilidad y la entereza para hacer valer en sus fallos, los derechos y las libertades de los formoseños conculcados por la provincia.

No me sorprende la empatía de la gente, ni el acompañamiento de los abogados, ni que los empleados judiciales le hayan formado un cordón de honor y hayan salido a despedirlo como a un grande, que pese a todo, logró cumplir con su deber e impartir justicia alejado de las presiones feudales, indicó Amarilla.



Estoy convencido, que cuando haces tu trabajo de Juez conforme a la ley, a un sano criterio, pasan estas cosas.



Por ello, no puedo dejar de expresarle públicamente: Muchas gracias Dr. Fernando Carbajal por demostrar a la sociedad formoseña que pese a las presiones, un juez puede hacer correctamente su trabajo, manifestó el legislador radical.



Gracias por demostrar claramente que es posible poner un freno a tanto derroche de autoritarismo y violación de derechos. Tu labor nos inspira a enfrentar el desafío enorme tendiente a cambiar la justicia provincial que acá está dibujada y sometida, cuestionó.



Carbajal pese al corto tiempo de su desempeño frente al Juzgado Federal, marcó a fuego una era que nadie olvidará en la provincia, aventuró Juan Carlos Amarilla.



