Amarilla: “La clausura de Motther, es totalmente apresurada, arbitraria e ilegal”. “Esto no es democracia”, remató

El diputado provincial (UCR) Juan Carlos Amarilla condenó con Radio Parque y dio su parecer sobre la clausura del laboratorio Motther.

El legislador manifestó que quienes se acercaron a clausurar el laboratorio de análisis clínicos son técnicos del ministerio Desarrollo Humano de la provincia y que le consultó al propio doctor Motther, si tuvo algún tipo de notificación previa, sobre alguna situación o expediente que se haya sustanciado a lo cual respondió que no.

“Consideramos que esta clausura es totalmente arbitraria , es totalmente ilegal, ayer en mis redes sociales manifesté que no confiaba en los datos que daba el gobierno y es básicamente por esto porque no nos permite a los ciudadanos poder corroborar los datos que dan ellos, es decir si a cualquier ciudadano le dicen que es positivo o qué es negativo, el ciudadano no tiene cómo corroborar, ya que el sector privado está impedido de poder hacerlo y hoy estamos viendo que están clausurando quizás uno de los centros de análisis clínicos más importantes e históricos de Formosa” sostuvo el diputado.

Amarilla dijo que en laboratorio cuenta con 50 años de trayectoria y cuenta con un grupo cuantioso de técnicos, por ende, hay otra muestra más de arbitrariedad porque dentro de ese laboratorio tenían que haber venido bioquímicos actuar, es decir no se está respetando ni siquiera el derecho de los pacientes, que son personas de buena fe que vinieron hacerse análisis, pero directamente el gobierno vino a poner una faja de clausura.

“No hay nada más ilegal de lo que se ha hecho hoy, nos parece un acto absolutamente reprochable, absolutamente repudiable y que no es propio de un estado de derecho. Esto no es democracia, todo esto que estamos viviendo en Formosa y ahora nos dejan sin ninguna herramienta los formoseños porque no nos dan la posibilidad de poder corroborar los datos sensibles, qué tienen que ver con los análisis que se hace cada ciudadano” agregó.

Para culminar expresó que por esto denuncian ante el pueblo de Formosa y ante el país de que se acaba de cometer un tremendo atropello, para cercenar el derecho a la información que tienen los pacientes y el derecho de trabajar que tienen los técnicos que cumplen funciones en el laboratorio, por eso viene a dar su solidaridad y testimonio sobre este acto ilegal.

