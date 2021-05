Amarilla ofreció contactos para comprar vacunas pero no le dieron pelota: “Acá sigue muriendo gente por no estar vacunadas”

30

Juan Honofre Amarilla, empresario de medios de comunicación, está gestionando la compra de vacunas entre sus contactos de laboratorios chinos y el gobierno de Formosa, para inocular a la población de la provincia, y al no obtener respuestas, dijo que “lamentablemente, acá sigue muriendo gente todos los días por no estar vacunada”.

Las buenas intenciones del director del diario El Comercial, entre otros medios, tropieza contra el gobierno provincial, que vaya a saber por qué motivos, no responde a sus mensajes. Los motivos, sin dudas, deben responder a especulaciones políticas o caprichos, enquistadas con fuerza dentro de los funcionarios de este gobierno que todo lo pretende resolver por sus propios medios, desestimando valiosos aportes.

Amarilla contó al programa “Sin Censura” de FM Radio Parque, que ni desde el gobernador Gildo Insfrán, ni del jefe de Gabinete, Antonio “Pomelo” Ferreira, le contestaron la nota enviada en tal sentido, el de aprovechar los contactos con que cuenta en el gigante asiático para comprar vacunas, tal cual lo están haciendo varias provincias.

“Dije en otros medios que la solución definitiva no es la vacuna, pero ayuda mucho a reducir la mortalidad. Lo único que conozco en este contexto es la parte comercial y por eso me atreví a impulsar la iniciativa. Mi hijo Marcos me pidió esta posibilidad para poder vacunar a los trabajadores gastronómicos, comerciantes, empresarios y otros actores de la actividad, que sufren por no poder trabajar o bien están muy expuestos en su tarea de atención al público”, afirmó.

Comentó que se empezó a movilizar en esta iniciativa desde enero. “Pedí entrevista con el gobernador y con el ministro Ferreira, quién ni siquiera me contestó. Parece que está enojado conmigo, vaya a saber por qué. Hace rato no me habla”, dijo.

“Me di cuenta que hoy es otra la realidad de la compra de vacunas. Antes la operación se hacía de estado a estado pero hoy eso cambió y así, los Estados Unidos, por ejemplo, ofrece vacunas en las farmacias y góndolas de otros comercios. Me preocupa mucho el tema de las vacunas porque mucha gente está muriendo. Formosa puede hacer lo que hace Jujuy”, subrayó.

Agregó Amarilla que “el mismo (Manuel) Celauro, intendente de Clorinda, puede salir a comprar vacunas. Es quien tanto habla y poco ejecuta y es responsable de una ciudad formoseña bloqueada desde hace mucho tiempo. Clorinda tiene pocos habitantes y se puede iniciar gestiones para comprar las vacunas e inocular a todos”, destacó.

“Acá sigue muriendo mucha gente por la falta de vacunas. Y se puede comprar ante las ofertas. Hay vacunas de cinco, diez y veinte dólares, que no son costosas adquirirlas. Las vacunas hacen disminuir la letalidad, por lo que sería interesante que se puedan comprar para los formoseños. Los contagios siguen siendo masivos en Formosa y es lamentable lo que está pasando con la salud de las personas”, finalizó.

