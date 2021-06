Amarilla se mofó de la burda comparación con Nación que esboza la Mesa Covid 19

67

El diputado provincial de Juntos por el Cambio de Formosa, Juan Carlos Amarilla, refutó las afirmaciones del gobierno provincial que en el Consejo Covid esbozó la idea que la decisión de la Nación de restringir el ingreso al país de personas en el exterior, se asemeje a la política de Gildo Insfrán, en marcha en la provincia desde hace casi un año y medio.

En tono severo, por 89.3 FM Radio Parque, rechazó esa comparación y trazó las diferencias entre un caso y otros, donde volvió a remarcar que cualquier medida que lesiones los derechos humanos no corresponden a un estado de derecho. Remarcó que las medidas de Insfrán en pandemia en Formosa, lesionan las libertades individuales y de conjunto, categóricamente denunciado por organismos de derechos humanos que en el terreno lo corroboraron.

“La decisión en el orden nacional a la que se tomó en Formosa es totalmente diferente a la que hubo en la provincia. La intención del gobierno provincial es convertir a Formosa en un lugar totalmente aislado. Son cuestiones diferentes y para lograr ese raro objetivo, le dieron tratamiento de frontera, olvidando que Formosa es parte de la Argentina”, dijo el legislador.

Mirá También:

Para trazar las diferencias con la Nación en cuanto al tratamiento de la emergencia sanitaria, destacó que Formosa se colocó en una posición compleja de cierre de fronteras, prohibición de ingresos y restricciones al comercio y la circulación, medidas a las que consideró extremas y caprichosas.

Agregó que “a (Gildo) Insfrán nadie le está dando la razón en cuanto a sus medidas, y sigue siendo el mal ejemplo para el país y el mundo por el manejo de la pandemia. No tiene una política sanitaria creíble, seria, no tiene consenso en cuanto a lo que hace en tal sentido”, remarcó.

Destacó que es imposible sostener medida alguna dentro de la democracia “si no se actúa sobre la base de los derechos humanos. Y es sabido que Insfrán y su elenco de gobierno siguen lesionando estos derechos. No solo lo decimos nosotros, sino varios organismos de derechos humanos, por más que el ministro (Jorge) González trate de disimular y se ponga a hacer comparaciones. Por más esfuerzos que haga en la Mesa Covid, donde abusa de su posición y de los medios de comunicación, para decirnos que tiene razón. Jamás lo tendrán, porque nosotros nos opondremos si avanzan sobre los derechos humanos”, subrayó.

Remarcó entonces el legislador radical que en Formosa se siguen violentando los derechos individuales de las personas por más que se trate de disimular con discursos rebuscados que incluso persiguen la afiebrada idea de trazar comparaciones con las políticas nacionales en el manejo de la emergencia sanitaria.

“Como tendremos salud si prohíben la caminata y cierran gimnasios”

Mirá También:

El legislador de la UCR abordó luego otro tema que revoleó el Consejo Covid en sus alucinadas conferencias. Allí se cuestionó mediante uno de sus voceros, la calidad nutricional de la población y se llegó al absurdo de que las personas enferman con facilidad “porque son obesos”.

Para hablar del tema, abordó el tema de los altos precios de los productos básicos de la canasta alimenticia, arrastrados sin piedad por la implacable inflación. “En primer lugar, para que la gente tenga salud, tienen que abrir los gimnasios, En segunda medida, en todas las políticas de restricciones que aplico la provincia nunca le dio importancia al caso de que la gente por lo menos pueda salir a caminar”, expresó.

“La actividad física individual jamás fue autorizada. Todo se prohibió. Acá, mientras no haya una medida judicial no cambiarán de política y mientras tanto, la gente se seguirá enfermando. Es el único lugar del país donde los gimnasios están cerrados. No cooperan con la salud de la gente”, remarcó.

Reclamó entonces un asesor en nutrición para el ministro que emitió tan desacertada declaración y agregó que otro factor se suma al problema alimentario de la población, que son los salarios bajos de los empleados estatales. Dijo que es necesario que las escalas salariales de estatales se equiparen y actualicen con los del orden nacional “porque es inadmisible que empleados de municipios del interior ganen 4 mil pesos”.

Destacó por último que para alcanzar la excelencia en la alimentación, se deben buscar asesores idóneos en la materia, para educar sobre la adecuada dieta y también buscar mejorar los paupérrimos ingresos de los estatales, en especial de los trabajadores de municipios del interior. En este marco de absoluta y visible miseria de salarios, inscribió a los trabajadores de cooperativas, donde explotan a los empleados con míseros sueldos, si se puede mencionar así a las migajas que reciben.

Comments

comments