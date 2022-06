Amarilla se solidarizó con Julieta y Leo: «Ya no quedan espacios democráticos en Formosa»

77

«Patovicas o fuerzas parapoliciales pagados por todos eligiendo quién puede ejercer periodismo. Quién y qué puede preguntar, es una vergüenza institucional«, condenó Juan Carlos Amarilla presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical

El modelo «chavista» en su máxima expresión se enseñorea en Formosa con todas las instituciones sometidas.

«Mi solidaridad con los periodistas Julieta González y Leo Fernández Acosta. Mi repudio a este accionar fuera de toda actividad en un estado constitucional de derechos y garantías», afirmó.

«Está muy claro que Gildo Insfrán sólo quiere presencia de periodistas » amigos», permeables al poder, disciplinados con plata o favores, de la pauta oficial que los pagamos todos«, aseguró.

«Repudio esta metodología autoritaria, como también el lamentable rol del jefe de la policía que lejos de cumplir con su deber permite el accionar de un grupo de vándalos bancados con la billetera del Estado que nada tienen que ver con un acto oficial», indicó.

«La libertad de prensa y de expresión es una garantía constitucional mas allá de los caprichos de Gildo Insfrán y su elenco de aplaudidores. Más allá incluso de un poder judicial totalmente permeable a los deseos del régimen», cuestionó.

«No le basta a Gildo Insfrán instituciones partidizadas, que debería estar al servicio de la gente, no le basta con convertir los actos patrios en verdaderos actos de campaña, no le basta con impedir que los opositores ni pagando aparezcamos en los medios oficiales», abundó.

«Ahora también impide que los periodistas hagan su trabajo cuando no es de su agrado«, cerró el legislador provincial de la UCR.

