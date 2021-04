Amarilla: “Si uno quiere ver el panorama de Venezuela tiene que mirar lo que sucede en Formosa”

53

El diputado provincial Juan Carlos Amarilla en comunicación con Radio Parque hizo referencia a la vacunación vip, y a la situación política y sanitaria de la provincia.

El legislador manifestó que realizó una presentación ante el vicegobernador de la provincia porque hay una parálisis preocupante de la actividad legislativa, ya que los trabajos de las sesiones en 42 días no se tuvo ninguna, ni siquiera están conformadas las comisiones permanentes, siendo que se lo puede hacer de manera virtual o de forma mixta, cómo lo hacen todas las demás provincias, pero sobre todo que uno de los tres poderes del Estado está en esta situación es lamentable, porque justamente en la pandemia es cuando más tiene que estar trabajando el Poder Legislativo, controlando por ejemplo los envíos de fondos de la nación o discutiendo medidas como la posibilidad de que el estado provincial encare de forma individual la compra de vacunas, manifestó.

“Hoy según manifestaciones de la nación las provincias pueden comprar sus propias vacunas y ya deberíamos estar haciendo, entonces las gestiones por lo menos para las localidades fronterizas en donde claramente se está produciendo el ingreso del virus, y es el Poder Legislativo y qué tiene que hacer punta en esto, o ver lo del plazo fijo que tiene el gobierno para evitar que se sigan fundiendo los negocios, ayer se tuvo noticia de que cerró el local de Garbarino y dejó montón de gente sin trabajo si uno quiere ver el panorama de Venezuela tiene que mirar lo que sucede en Formosa, se pueden ver locales por todos lados para alquilar es decir todo el mundo cerró, y el gobierno no reacciona o no le interesa el tema pero seguir perdiendo fuentes de trabajo en el sector privado es realmente grave, cuestionó.

Lo mismo pasa con lo solicitado para que se publique la lista de vacunados, pero Insfran no nos sorprende para bien nunca, sobre todo cuando se habla de transparencia, no hay información que pueda obtenerse con facilidad en Formosa”, sostuvo.

El referente radical indicó que si se preguntan del orden nacional si hay vacunados vip en Formosa no se le puede contestar con certezas, porque lo que hay son comentarios, pero no hay información oficial para corroborar dudas, pero como lo actuado por el gobierno con otros temas hay elementos para no creerles, pero frente a una situación que nos afecta a todos cómo es la pandemia, el Estado debe actuar con mucha responsabilidad y sus acciones tienen que estar enmarcadas en una transparencia incuestionable, sobre todo cuando tiene que ver con lo esencial para terminar con el virus cómo es la vacuna, y acá la gente no tiene la culpa porque estuvo más de un año haciendo todo lo que pueda hacer y muchos perdieron sus fuentes de ingreso.

“Las vacunas son las que faltan, estamos yendo muy lentamente, ese es el principal problema, hace poco tiempo tuvimos la denuncia de un periodista serio como es Joaquín Morales Solá, quien contó abiertamente que tuvimos ofrecimientos a U$a 2 de vacunas de parte de los Estados Unidos pero resulta que nosotros decidimos comprarle a Rusia por U$a 10 y eso tiene que salir a explicar el gobierno, eran 18 millones de vacunas Pfizer a U$a 2, pero nosotros como queremos estar alineados ideológicamente con algún gobierno, terminamos haciendo tratos que no nos convienen en ese sentido el gobierno tiene que ser más serio cuando le reclama responsabilidad a la gente, y tiene que ser más serio el gobierno de Formosa, porque no puede por ejemplo, en el marco de esta pandemia darse el lujo que un funcionario que está todos los días sentado en la Mesa del Covid como es el doctor Romero Bruno salga decirnos a todos que algunos diagnosticados con COVID 19 puede morir dentro de 15 días, es de una irresponsabilidad y una falta de profesionalismo salir a afirmar semejante barbaridad“, señaló.

El parlamentario expuso que el gobierno de Formosa ha hecho un esfuerzo para hacer las cosas a su manera, para no mostrar en lo más mínimo la realidad del sistema sanitario pero esta realidad se descubre con los aumentos en los contagios y el estado trata de culpar a la oposición por lo que pasa, pero cuando se hace una cosa como ésta lo que se muestra es su propia debilidad,

Por eso la gente ya no les cree porque fue el oficialismo quien tuvo el manejo total de la cuestión sanitaria y de los recursos porque son gobierno por lo tanto manejaron fondos tanto propios como los que vinieron del estado nacional, y en las décadas que tienen de gobierno debieron prever esto, más allá de tener enormes edificios un equipamiento lo técnico y en lo profesional, pero hoy demuestran que no es así ante la aparición de unos pocos casos que por suerte no todos son agudos, sin embargo se termina comprometiendo más del 60% de ocupación de camas, significó.

“Esto quiere decir que sólo son 100 personas las que se pueden atender en terapia, entonces estamos realmente complicados, eso está desnudando una realidad que evidentemente el gobierno construyó con las limitaciones absoluta las libertades y, si no hubiera sido por la Justicia Federal pon los organismos internacionales o por valientes abogados de la provincia de la oposición nada hubiera cambiado, y no hubiéramos podido decir que después de un año se volvieron a encontrar familias con sus hijos”, abundó.

Hay historias detrás de cada encuentro y arranca con qué hace más de un año no ven a sus familias, el gobierno sigue realizando todos los controles que tiene que hacer, entonces está demostrado que si los casos aumentan el problema no está y quiénes ingresan, el problema está en el trabajo en la frontera en el control de los ingresos ilegales, es allí donde el gobierno tiene que focalizar su control y dejar de perseguir comerciantes, opositores, las fuerzas policiales que tiene la provincia y las fuerzas federales que intervienen en el territorio ,tienen que estar enfocados exclusivamente dónde está el problema”, argumentó el diputado.

Además agregó que el gobierno pierde energía tirando panfletos contra la oposición, y suponiendo por un minuto que no son ellos, las fuerzas policiales en 10 minutos saben quién lo hizo entonces de igual manera son responsables, entonces se puede decir que en realidad son ellos los que liberan los espacios para que coloquen los carteles con tranquilidad, si se pretende sacar alguno de esos pasacalles seguramente al instante aparecerá una patrulla, por lo tanto el gobierno es responsable por acción u omisión, y esto es como reírse de la gente que se malgaste habiendo tanta necesidad, porque hay personas que están pasando muy mal y el gobierno se dan el lujo de gastar en esto.

“Pero utiliza la misma táctica para todos de nada es responsable el gobierno, y decían que la demora la resolución de los temas en el caso de la empresa Godoy con los trabajadores, era decisión de la empresa pero qué otra decisión puede tomar una empresa que hace más de un año que no factura no hay nadie que pueda aguantar esto, o el tema del transporte que nunca se liberó y la gente que tiene que trasladarse a otra provincia por razones de salud o por lo que fuera tiene que pagar su más tremendas, según el gobernador para preservar la salud de todos esa es la excusa perfecta y en realidad es para no mostrar qué tan mal estamos, y qué tan deficiente es nuestro sistema de salud y no importa cuántos llevemos al final de la carrera porque al gobierno no le interesa ya que si le interesara hoy habría exenciones impositivas habría una serie de medidas que apunten a preservar las fuentes de trabajo en Formosa” expresó.

También indicó que el gobierno no levanta el teléfono para solucionar los problemas porque para terminar con el problema de las empresas lo único que tiene que hacer es gestionar a nivel nacional, es tomar medidas a nivel local y en poco tiempo estaría resuelto, pero parece que todo siguen piloto automático en la provincia y nadie toma decisiones.

Amarilla comentó sobre proyecto presentado en Legislatura hace tres semanas sobre el control y prevención del cáncer colerectal, “Esto es para crear por ley un programa provincial de prevención y tratamiento del cáncer colorectal y estamos gratamente sorprendidos, con el médico especialista en el tema que es el doctor Gerardo Martín Rodríguez, y si esta ley sale aprobada sería reconocido como coautor de la misma pero sobre todo estamos contentos con la repercusión que ha tenido, y con un simple cartel de apoyo al proyecto la gente se está manifestando y así toda la semana si tenemos profesionales como empresarios o trabajadores que dan a conocer su opinión con respecto a este tema, por eso estamos muy conformes con el acompañamiento al proyecto, y para recordarle a la gente el cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte en materia de cáncer en el mundo y en Argentina”.

Para finalizar sentenció que no es una cuestión menor y le puede tocar a cualquiera, por eso insta a la gente que quiera dar su opinión a que lo haga a través de las redes sociales y el equipo se comunicará para interiorizar los del tema porque lo que se quiere es que la gente participe, porque es una enfermedad que sí se realizan los controles adecuados se puede prevenir y salvar vidas.

