Amarilla: “Si vuelven a darle un uso político a los fondos de la Emergencia agropecuaria, no le irá bien a los productores”

El diputado provincial de la UCR Juan Carlos Amarilla en comunicación con el programa “Sin Censuras” de Radio Parque se refirió a la crítica situación del campo en Formosa.

El referente radical denunció que “no permitieron que el presidente de la Federación Agraria subiera un avión para acompañar la protesta campesina de Pánfilo Ayala, se sabe que Aerolíneas lo maneja La Cámpora, y esto es grave porque entonces deciden quién subo o no a un avión, dependiendo de la situación política de la provincia”.

«Ahora dicen que está todo resuelto de cómo se van a distribuir los recursos en el marco de la Emergencia Agropecuaria, pero lo cierto es que el gobierno nunca se junto con los sectores afectados, por eso creo que van a volver a actuar políticamente como esa lo hicieron con los recursos en el año 2020, en esa oportunidad hubieron quejas porque ninguna de las organizaciones saben con exactitud que hicieron con esos recursos”, cuestionó.

“El ministro dice hablé con productores y con entidades representativas del sector productivo y nosotros estamos en contacto con esas entidades, pero ninguno está en condiciones de decir que se reunieron con el gobierno de la provincia. Lo que tienen que hacer es que mediante la comisión de la emergencia tiene que reunirse con los distintos sectores y ver en qué consiste la afectación y fundamentalmente de qué manera se van a distribuir los recursos”, indicó.

“Y esto tiene que ser no solo de manera participativa sino también transparente y nosotros con las organizaciones vamos a hacer un seguimiento estricto porque no puede suceder lo que pasó en el 2020, que llegaron los recursos pero no se sabe cuánto y no se sabe de qué manera se distribuyeron, porque no hay un solo productor importante que esté nucleado en alguna de las entidades representativas que pueda decir de qué manera distribuyeron los recursos», advirtió.

Para terminar destacó que “dicen que trabajan con sectores agropecuarios y solo menciona a organismos oficiales como el INTA, SENASA; PAIPPA, CEDEBA, pero ninguno de los cuales puede decirle realmente quiénes son los afectados porque eso solo lo saben las entidades, por eso tiene la sospecha que quieren darle un uso político a los recursos, si el gobierno vuelve a distribuir los fondos unilateralmente no le irá bien a los productores, porque el Estado debe garantizar la participación de las distintas entidades para que el dinero llegué donde tiene que llegar y que no se repita la antecedente del año 2020”.

