“Anda a pedirle a TN”, le dijo un policía a un originario a quien negaron la Caja Alimentaria

Una cuestión de clara discriminación y que da lugar además a una investigación administrativa por tan grave proceder, un efectivo de la Policía de Formosa encaró a un poblador de pueblos originarios de Bartolomé de las Casas, Sergio Mendoza y mientras le negaron la entrega de la Caja Alimentaria de cada ocasión, le recomendó que vaya a pedirle al canal de noticias TN.

Es que Mendoza había formulado algunas declaraciones a ese canal de noticias y a otros medios de la oposición, reflejando la realidad de su comunidad y reclamando derechos, por lo que se desprende que de allí provino la “reconsideración” de la entrega de las cajas.

Sin dudas, se trata de otro apriete y castigo del gobierno de Formosa hacia una persona que no comulga con sus ideas y utiliza como variable de reprimenda la entrega de las Cajas Alimentarias, que no corresponde al gobierno ni a nadie en particular- salvo los beneficiarios- porque son adquiridas con fondos públicos del Estado Nacional.

Pero este repudiable proceder del efectivo policial tiene además otras aristas tan repugnantes como todo sistema de apriete y que siempre tienen el aroma de clientelismo. Por ejemplo, luego de los insultos de los policías y las personas que entregaban las cajas, autoridades policiales llegaron a su casa para amenazarlo, en una clara demostración de amedrentamiento e incluso apremios psicológicos.

Comentó Mendoza al programa “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, en FM Radio Parque, que cuando concurrió junto a otros miembros de su comunidad a recibir los beneficios alimentarios, le señalaron que no figuraba en planilla. Contó que son empleados públicos quienes manejan las planillas y los padrones de los beneficiarios, quienes le insistieron que ya no figuraba para recibirlo.

Tras este desencanto, Mendoza recibió gruesos insultos de parte de los policías y otros presentes, e incluso un efectivo, cuya identidad debería ya ser investigado porque no es su función- están para brindar seguridad pública y no para amenazar- le “recomendó” que vaya a pedirle las cajas a TN, en clara alusión a ese canal noticioso que difundió las declaraciones periodísticas que oportunamente formuló Mendoza.

Para completar este marco de situación irregular que se deben investigar con algún fiscal, Mendoza denunció que las cajas se siguen entregando a personas ya fallecidas y dio a entender que ante la ausencia física de quienes lo recibían, otras personas se quedan con las cajas. En ese marco de sospecha, mencionó a los empleados públicos a cargo de la distribución.

