Arbitrario desalojo a una familia con un hijo con cáncer: “De los Pereira Quiñones no me extraña nada”

Una vecina de la familia valiente cuestionó el arbitrario desalojo sufrido por la misma en Mojón de Fierro. Aseguró que son punteros políticos del gobierno provincial que vinieron a poner un comedor y someter a la gente con planes sociales y que cada elecciones aparecen con bolsitas de mercaderías.

La ciudadana enunció que por razones de salud de su hijo que se encuentra padeciendo una enfermedad oncológica esta familia está en la provincia de Córdoba quedando a cargo del domicilio una hermana qué tiene una hija por lo tanto debe ir y venir pues debe cumplir con sus obligaciones de madre.

«De esta gente Pereira Quiñones es a mí no me sorprende nada, son una organización que tienen un comedor que recién este año comenzó a funcionar, ellos pidieron el terreno pero este ya estaba ocupado porque tenía su ranchito con sus plantitas, ese terreno fiscal desde el 2013 ocupado por el señor Mauro Valiente porque Tierras Fiscales les dio el permiso porque tiene los papeles, ese terreno era un baldío y el de al lado es el que ocupaban como una huerta a esta gente”, aseguró.

Los Pereyra Quiñones siempre traen conflicto a Mojón

“Pero lo que más me indigna es como un juez puede desalojar a una familia de una tierra fiscal para cederle a esta gente qué tiene plata, son políticos y puede comprar una chacra porque según tierras estos terrenos fiscales son para habitar no para hacer chacras ni huertas”, explicó.

“Pero estas personas los Pereyra Quiñones siempre traen conflicto a Mojón solo vienen a preocupar a la gente, para que peleamos entre vecinos y ahora armaron una cooperativa para poder agarrar a la gente y tenerlas amenazadas la gente como necesita tiene que ceder a los pedidos de estos individuos» recalcó.

Son punteros políticos. Vinieron a poner un Comedor y cada elección aparecen con bolsitas

Además agregó que “la función de estas personas es crear conflicto, vinieron a colocar un comedor después de 20 años, y suelen aparecer en cada elección con la bolsita de mercadería para darle a su gente, son punteros políticos y estuvieron antes de la gestión de Domínguez, son personas conocidas porque en su comedor tenían a ciudadanos que cobraban el Plan Jefas y Jefes de Hogar a quiénes explotaban en su comedor”.

«Ese terreno donde están los Valiente no era del comedor, era un monte cuando vino este señor a instalarse en el 2013, luego tuvieron que marcharse por su hijo enfermo pero esta gente eso no le interesa, estas son las cosas que podrían cambiar si se tiene una Comisión de Fomento, pero esto no se da porque al gobierno de turno no le conviene”, cuestionó.

“Cómo pobladora de lugar envidio mucho a Pastoril, porque ellos tienen su comisión, su intendencia y hoy cuentan con un cajero automático, nosotros no no tenemos ni siquiera un registro civil, en dónde debería estar esto no hay luz eléctrica y tienen una máquina de escribir, hay que pagar remises porque no hay colectivo, no hay calles, en definitiva, no tenemos nada porque el puente se está por caer en cualquier momento» comentó.

También agregó que “en el pueblo están a la deriva, y tampoco se hizo presente en el desalojo el presidente de la Junta Vecinal quién debería haber defendido a la vecina, pero no existe apoyo, ni se tiene un representante, Mojón de Fierro tiene 122 años pero es como si se hubiera hecho ayer”.

Para terminar sostuvo que “el único apoyo con qué cuentan es el de los medios, intento comunicarse con políticos que en su momento fueron allí pero hoy que ganaron no la atienden, hay vecinos que apoyan otros que son indiferentes por la cuestión de que los tienen amenazados, con sacarlos de la cooperativa o los planes, la gente tiene miedo porque no tiene nada, ellos tienen el comedor pero si no le caes bien a esa señora te reta cuando vas, solo por opinar en el Facebook, pero lo que realmente no le entra en la cabeza es como el juez Guillen puede desalojar a una familia de un terreno fiscal”.

