Arce: “En mis años como abogado jamás fui tan maltratado por la policía”

El doctor Juan Manuel Arce que el viernes pasado fuera escrachado públicamente por la policía provincial, al concurrir junto a la doctora Marcela Canesín, a la periodista Julieta González y al concejal Daniel Caballero, a la comisaria cuarta para averiguar sobre un expediente de una denuncia de violencia de género, sustracción de una criatura y amenaza de muerte, rechazó enérgicamente el relato de la policía y cuestionó el abuso de poder de una oficial de la institución.

“En mis años como abogado, jamás me han maltratado tanto como estos policías” aseguró para luego remarcar “no solo sorprende la prepotencia y violencia de una agente pública sino el nivel de ignorancia con la que nos atacaba, exigiendo documentaciones o cosas realmente fuera de lugar, al margen de que no había forma de poder dialogar, entendernos, no escuchaba, solo gritaba autoritariamente”.

Yo fui el primero en ingresar a la comisaria y me identifiqué como Abogado mostrando mi credencial) luego lo hizo la doctora Marcela Canesin, identificándose como abogada, como debe ser, Julieta González no estaba dentro de la comisaría, estaba en la vereda… hasta que de repente PUM salió una policía del fondo a los gritos desaforados, maltratándola a la doctora Marcela de una forma que no se puede entender ni explicar, esgrimiendo que ella era la autoridad y se tenía que hacer lo que ella decía… y ahí si, obviamente nos defendimos entre las cuatro personas que fuimos a averiguar sobre un expediente sobre un caso que reviste un carácter de urgente, indicó el abogado de Libres.

La policía que nos agredió histéricamente para evitar darnos el numero de expediente, fue la misma policía que nos atendió la que hace más de 7 días, cuando ya habíamos ido a preguntar porque no le daban a la víctima de violencia de género el número de expediente para poder avanzar con la causa del robo de su bebe y de las amenazas de muerte realizadas por su ex pareja…. “una locura”, graficó Juan Manuel Arce.

No nos olvidemos de la bebé sustraída por una persona que amenaza con matarla, y que actualmente todavía sabemos el paradero, porque si la policía hubiera actuado con celeridad hoy tal vez, la criatura no estaría «desaparecida» pero bueno…. como dice el ministro González, más firmes que nunca, más unidos que nunca, porque en el camino de defender los derechos y la libertad de los ciudadanos, no nos van a intimidar, ni amedrentar y menos detener por más gritos prepotente que profieran o por más poder y protección político policial que tenga el bandido que defiendan, cerró el doctor Juan Manuel Arce.

