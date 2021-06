Frente a casa Gobierno mientras los manifestantes buscaban hablar con el ministro González, una camioneta oficial tuvo un incidente con un comerciante que reclamaba

18

El curso de los hechos esquizofrénicos en una Formosa al borde de un ataque de nervios generalizado, incentivados por las actitudes soberbias del ministro de gobierno Jorge González, tuvo esta alocada tarde una nueva vuelta de tuerca de impunidad. Ocurrió un hecho grave, dentro de un reclamo de desesperados empresarios y comerciantes que no tienen ninguna respuesta y están al borde de la desaparición.

Es que no están reclamando por una cuestión ideológica o de posición frente a algún hecho puntual, sino que están luchando por la misma supervivencia, en un marco complejo donde ya empiezan a aparecer las situaciones extremas, de necesidades alimenticias y demás. Por eso es que los nervios están tan crispados.

En contramano, luego de desairar una vez más el reclamo de los comerciantes que hace 15 meses no pueden trabajar, una camioneta oficial 4 x 4 se llevó en el capot al empresario del rubro indumentarias, Pablo Siddig.

Tras recorrer un par de metros, el vehículo se detuvo ante los desesperados gritos. Siddig dijo, apenas recuperó el aliento y visiblemente alterado, que si no se trepaba al capot de la camioneta, lo arrollaba y lo mataba.

Todo sucedió en un marco de máxima tensión, y dentro de un nuevo reclamo de los empresarios fundidos, que al no hallar canales idóneos de comunicación frente a un gobierno autista y soberbio, decidieron esperar en Casa de Gobierno la salida de algún funcionario del Consejo Covid para hacerse escuchar. Pero fue en vano. Una vez más no fueron atendidos.

La actitud soberbia, altiva y desquiciada de un ministro converso al mejor postor, como lo es Jorge González, provoca todas estas situaciones de máxima tensión, que hoy alcanzó ribetes demenciales. La actitud cómplice y pasiva del gobierno de Gildo Insfrán frente a las provocaciones de González, repudiado hasta límites insospechables, abona aún más la violencia y vaya uno a saber hasta dónde llegarán los hechos venideros, que de acuerdo a los empresarios, no dejarán de reclamar para evitar la extinción de sus emprendimientos que tanto capital y esfuerzo requiere.

Repercusiones en el Canal TN

Una camioneta arrastró a un manifestante en el capó de su camioneta varios metros durante una protesta de comerciantes ante la Casa de Gobierno provincial, publico reiteradamente hoy el canal noticioso metropolitano TN.

La transcripción parcial de la publicación en el portal web del canal, destaca lo siguiente: El manifestante se subió al capó del vehículo para detener su marcha, pero el vehículo siguió avanzando como si nada sucediera, a baja velocidad, hasta que el hombre fue bajado por efectivos policiales.

El hombre fue identificado como Pablo Siddig, uno de los referentes de Comerciantes Unidos Formoseños, según el diario El Comercial.

“Que dé la cara, lo único que queremos es hablar”, dijo una mujer que protestaba en el lugar tras la cuarta extensión consecutiva del confinamiento estricto en la provincia.

Los comerciantes intentaron hablar con los ministros integrantes de la Mesa del COVID-19 que se habían reunido poco antes en la Casa de Gobierno, en el centro de la capital provincial.

Siddig denunció que terminó golpeado en su pierna derecha. Según El Comercial, dijo: “Nos están pasando por encima, literalmente. No doy más, esto te da mucha impotencia. Encima que me chocan, me quieren llevar detenido”.

Comments

comments