Asamblea Universitaria denunció que Stroessner desfinancia y busca intervenir la UNaF, porque no puede manipularla políticamente. Agradecieron a Buryaile

06/10/2022

En la mañana del jueves se llevó a cabo una asamblea Universitaria convocada por los No Docentes en el Salón de Rectores y en el Campus Universitario, para explicar la gravedad de la situación económica financiera de la UNaF, por el desfinanciamiento impulsada por el Stroessner formoseño para financiar un Instituto en Laguna Blanca que no tiene reconocimiento nacional, todo en busca de lograr la INTERVENCIÓN de la UNaF, porque no puede controlarla politicamente como manipula a su antojo el resto de los poderes y las instituciones en la provincia.

Rafa Olmedo agradeció públicamente al diputado nacional Ricardo Buryaile por su valiente defensa del financiamiento y la autonomía de la UNaF, y por su compromiso de exigir la NO Intervención

La asamblea fue presidida por el rector de la UNaF Augusto Parmetler, el virector Emilio Gripaldi, el dirigente universitario Rafael Olmedo y los referentes del sector No Docentes, en la misma se explicó los deliberados incumplimiento por parte de la SPU en las transferencias de las asignaciones para Unaf y los gravisimos prejuicios economicos que estos generan no solo para el pago de los salarios sino financiar el funcionamiento universitario y los beneficios que reciben el sector estudiantil.

Los No docentes, agradecieron la imponente participación para defender la AUTONOMIA universitaria y adelantaron seguiran en la lucha como siempre! Por nuestros haberes, por nuestro trabajo, por nuestra familia!! Estamos en estado de alerta!. No vamos a bajar los brazos en la lucha por una UNIVERSIDAD PÚBLICA, AUTONOMA Y COGOBERNADA!, alejada de los caprichos de los tiranos de turno.

El rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, señaló que “con la presencia de varios oradores, hemos informado a los no docentes sobre la situación que atravesamos. Si bien tuvimos algún exabrupto, todas las palabras son válidas cuando lo que está en juego es el alimento de los trabajadores. Tenemos que actuar y hacer todas las gestiones posibles, ya sea acudir a la justicia o reunirnos con las autoridades del Ministerio de Educación, todo sea para poner nuestra voluntad de contribuir con el sistema universitario y con el desarrollo local y regional”.

“La idea de esta charla es llevar claridad sobre lo que está pasando, y tranquilidad a los trabajadores en el sentido de que estamos trabajando para que cobren sus haberes, que todos estemos bien, y estoy seguro de que vamos a llegar a puntos de acuerdo que serán importantes en el futuro”.

El Dr. Emilio Grippaldi, vicerrector de la UNaF, comentó que “esta charla obedece al requerimiento de los trabajadores no docentes por ilustrarse ante esta grave situación que vive la universidad ante el incumplimiento del gobierno nacional, por la insuficiente remisión de fondos. Esto deteriora no sólo el pago de haberes del personal, sino también en aspectos como el comedor universitario, becas, la atención de la salud, insumos como sanitizantes contra el covid, combustible para la pelea contra el dengue, y servicios como luz, agua, internet y otros”.

“Esta es una clara maniobra de intento de asfixia económico-financiera para conmocionar a la UNaF y mostrar la necesidad innecesaria de una intervención, que no se ha dado desde el regreso de la democracia. Pero la administración del rector Parmetler ha permitido que, a pesar de todo esto, se haya podido pagar los sueldos del personal hasta el día de la fecha postergando otras obras en bien de la comunidad universitaria”.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Empleados de la Universidad Nacional de Formosa (SEUF) Mercedes Santa Cruz resaltó: “Todos los no docentes que se congregaron hoy para escuchar la charla informativa que nos brindaron las autoridades de la UNaF están comprometidos. Estuvieron compañeros que dejaron su labor de todos los días porque el que se acercó es el que trabaja, no viene a decir que trabaja, es ñoqui o no aparece hace 30 años en la Universidad”.

“Es importante que el no docente se informe porque de esta manera únicamente van a saber cuál es la realidad que sufre la Universidad. Nosotros estamos sufriendo el recorte arbitrario desde la SPU de los fondos nacionales, entonces el compañero tiene que informarse para saber cómo actuar y para dónde ir”, indicó.

Noticia en Desarrollo…