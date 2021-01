Asociación de Comerciantes alerta sobre quiebra masiva de negocios si el Gobierno persiste en no dejarlos trabajar

2

La asociación Comerciantes Unidos de Formosa (CUF) advirtió este jueves que decenas de emprendimientos comerciales se encuentran a punto de “desaparecer” como actividad a raíz de las nuevas restricciones por la vuelta a la Fase 1 de las medidas sanitarias, por lo que reclamaron urgentes medidas que permitan hacer frente a la crisis.

El representante de CUF, Pablo Siddig, dejó en claro: “No estamos en contra de los protocolos de higiene y seguridad que propone el Gobierno”, pero señaló que con las nuevas medidas “estamos inhabilitados a circular, sin medios de transporte suficientes, y tenemos otra vez todo cerrado. Somos la provincia con menos contagios y menos muertes por COVID-19, pero nos volvieron a Fase 1”, lamentó.

Explicó que los planteos del sector tienen que ver con “no tener para llevar la comida a nuestros hogares; no ser escuchados y tener que despedir a nuestra gente porque tenemos que bajar definitivamente las cortinas”.

“El sector privado en Formosa está desapareciendo, nos fundimos y ya no podemos pagar nada, porque simplemente no nos dejan trabajar”, manifestó Siddig.

“Pedimos trabajar con el mismo protocolo del resto del país, donde están aprendiendo a encontrar un equilibrio con el trabajo y el virus. Somos Formosa y nos estamos muriendo, pero no de coronavirus, sino de hambre, angustia y por la incertidumbre de no saber qué va a pasar si no podemos trabajar”, añadió.

El comerciante dijo entender que “manejar y gestionar una provincia en medio de esta situación de pandemia es muy difícil”, “por eso exponemos nuestra situación personal, porque creemos que si llegamos al 19 de mes y no flexibilizan los medios de transporte y que todos los comercios podamos abrir nuestras puertas, tendremos que bajar nuestras cortinas y para siempre”, alertó.

“Queremos trabajar con los mismos protocolos de higiene y responsabilidad que los supermercados, los Rapipagos, y el resto del país, porque entendieron que el trabajo y la salud van de la mano”, pidió y advirtió: “De qué nos sirve encerrarnos en nuestras casas si tenemos que despedir empleados, si tenemos que ver como todo nuestro trabajo de una vida entera se nos cae a pedazos”.

