Asociaciones protectoras de animales presentaron denuncia en Tribunales por el hombre que atropelló a propósito a una perra y la dejó abandonada

38

Tres asociaciones protectoras de los derechos de los animales se convocaron este lunes frente al edificio de Tribunales sobre la calle San Martín para denunciar al hombre que este domingo atropelló con su vehículo a una perrita comunitaria en el Complejo Las Américas y la dejó abandonada. Dicen que, vecinos ya han tenido problemas previamente con el hombre porque maltrataba a los animales.

Lily Acosta, de a AVBA, dialogó con El Comercial mientras aguardaban frente al edificio de Tribunales (San Martín 641), quien está acompañada de Narices Frías y Patitas, otras dos asociaciones reconocidas en Formosa por su lucha hacia la protección de los derechos de los animales.

Al respecto de lo sucedido este domingo en el Complejo Las Américas, donde un hombre a bordo de su automóvil pisó –todo parece indicar que, adrede- a una perrita comunitaria, anciana, ciega y sorda, y la dejó abandonada, que “hemos presentado la denuncia de una vecina que vio todo, y queremos que se haga justicia, que esto no quede así. Estamos hablando un caso de crueldad animal. Porque no puede no haberla visto a la perrita o en todo caso, si se quiere escudar en que no la vio, pero ¿no la sintió? Le pasó con las ruedas de adelante y de atrás por encima”.

Según indicó la señora Acosta, los vecinos ya tuvieron inconvenientes con esta persona por maltrato hacia animales pero “esta es la primera vez que se acciona contra él, porque además hay pruebas”.

De momento, no se sabe si el hombre responderá ante la justicia por sus actos pero la condena social por las imágenes que se han viralizado es muy alta.

Comments

comments