Ataque a la libertad de Prensa: Periodista de Palo Santo denunció censura y persecución policial por orden del intendente  D´zakich

El comunicador Víctor Gamarra de Palo Santo denunció en radio parque la persecución política de parte del intendente Raúl D´zakich.

El locutor manifestó que el día de la vacunación fue a las escuelas no sólo a recibir la vacuna sino también a realizar reportajes entrevistas para luego llevar y volcarlo en su programa radial, cuando estaba en el lugar el vocero del intendente Délfor Díaz comenzó a agredirlo, diciéndole que no podía sacar fotos, porque según los comunicadores que trabajan en sus medios oficiales, desconfían que se pueda llevar la mala información a la gente.

“Por culpa de estas personas la gente no quiere ir a vacunarse, ellos están en nuestra contra porque en sus medios solamente hablan de lo lindo y que todo está bien sin embargo nosotros comentamos la realidad y de todas las falencias que suceden en el pueblo, ellos sólo sacan la avenida que brilla pero nosotros vamos a los barrios periféricos en donde hay muchas necesidades, explicó.

El intendente lo sabe pero no se anima a decirle al gobernador o capaz Gildo Insfran se olvidó de los palosanteños, porque nosotros muchas necesidades estamos teniendo pero obviamente los funcionarios vienen y hablan con el intendente, él le dice que es todo está bien y ellos se van”, sostuvo.

Además expresó que por esta clase de personas como Délfor Díaz que tiene Raúl D´zakich la mayoría de las personas no se fueron a vacunar, porque sólo están para insultar, observar y recriminar si sos de tal partido político, en el caso del mandatario municipal quiere taparle la voz enviándole la policía, que debe estar para brindar seguridad a los ciudadanos pero en su caso sólo lo llevaron preso para que no informe.

“El que dio la orden fue el comisario Franklin Mora, porque supuestamente yo lo agregué y le pegué a este señor días quién es vocero del intendente, en ningún momento pasó esto pero como el comisario está metido con el intendente hicieron todo un arreglo y me llevaron preso, estuve todo ese día, recién al día siguiente recuperé mi libertad gracias a la gente, es una injusticia tener esta clase de intendente, con esta clase de gente a su servicio, que cuando uno quiera ir a vacunarse tranquilamente y por qué no sos un acomodado como él que es un vacunado VIP, es una vergüenza esta clase de gente está representando al municipio porque se manejan cada vez peor”, remarcó.

Además sostuvo que el intendente hace lo que quiere conjuntamente con este comisario Mora, a quién llama por teléfono y le dice a este mételo preso, entonces inventan una causa y te detienen, entonces puedo afirmar que Franklin Mora trabaja exclusivamente para Raúl D´zakich, por eso hay mucha gente que pese a ser opositora no puede expresarse libremente, porque tienen a la policía arriba suyo.

“En mi caso voy a estar imputado en una causa judicial, todavía no me llamaron a declarar, sólo me notificaron de mi libertad, y no sé si sucederá o se arreglan todo porque yo me fui preso sin hacer nada, por eso hago responsable de mi detención a Raúl D´zakich el mandatario municipal, y a sus comunicadores porque esos fueron los que insultaron, el comisario fue el que dio la orden para que me lleven preso, y el intendente envía a su misma gente para que haga quilombo, a una institución en donde se van tranquilamente a vacunarse, y en donde yo sólo quería sacar información para llevar a mi programa radial” agregó

Gamarra dijo “Ellos usan mucho las redes sociales para dar informaciones falsas, en varias oportunidades lo he denunciado en Palo Santo y hasta el momento no tengo resultados, las denuncias son con capturas de pantalla, pero hasta el día de hoy ni la policía ni el juzgado me ha citado todavía, esto hace más de 6 meses, entonces quiere decir que la localidad está manejada por Raúl D´zakich y la directora del hospital de Palo Santo que además es la presidente del Concejo Deliberante, Sandra Rossoli, y hasta donde yo tengo entendido dos cargos políticos no se puede tener, mucho menos cobrar por ambos lados, esto es una injusticia pero nadie se anima a denunciar, acá hacen lo que quieren, y los que están en su contra se cagan de hambre, se quedan sin trabajo, o son amedrentado por la policía como me sucedió a mí”.

Para culminar añadió que fue en el hospital donde comenzó el brote de coronavirus, porque la doctora Rossoli festejó allí su cumpleaños con varias personas siendo el nosocomio una institución pública, pese que la gente fue a denunciar a la policía está sólo pasó a mirar, pero no mermó la fiesta porque estaba la presidente del Concejo, violando todas las normativas y protocolos sanitarios.

