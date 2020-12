Autoritarismo al palo….: “El atropello a los Evans es tan lamentable y vergonzoso, como las explicaciones payasescas de González”, condenó Osvaldo Zárate

984 total views, 984 views today

La falta de formación de los agentes policiales para enfrentar al covid19 en los centros de aislamientos es lamentable y hasta increíble, no saben reglas básicas, ni siquiera algunos asimilaron las propagandas oficiales, “distanciamiento social, barbijo y lavado de manos”, están en la creencia que el aislamiento es prisión carcelaria, de echo así lo ejercen, y obviamente tenemos inconvenientes en todos lados, aseguró.

El gobierno no a formado a los agentes de policía para que puedan llevar el aislamiento como corresponde, con comprensión, diálogo, y sentido común, dejan a libre albedrío de los uniformados criterios propios y no los que tienen que ser para el desarrollo de un aislamiento de 14 días, manifestó.

Lo que pasó con los dueños de el Hotel Asterion es lamentable y vergonzoso, los responsables de esta situación deben ser investigados y castigados por mal desempeño de sus funciones.

El Ministro Jorge González responsable de la formación policial para el aislamiento preventivo, en vez de culpar a otro debe hacerse cargo de esta situación y entender que los ciudadanos no están presos, y por lo tanto deben ser tratados como corresponde, las declaraciones payasescas deben ser reemplazadas por respuestas concretas y serías, pidió.

No sirve buscar excusas ante tamaño atropello a ciudadanos formoseños trabajadores de toda la vida, conocidos por su actividad comercial y por su apego a la buena vecindad, resaltó..

En Formosa nos conocemos todos, si le gusta para las conferencias “Ja jokua’a porâiterei“, de tal manera que se pueden evitar estos acontecimientos que dañan a todos los formoseños, sobre todo a aquellos que están cumpliendo el aislamiento.

Creo con mucho dolor que lo sucedido no es una casualidad, es mas bien una consecuencia del avance autoritario del gobierno y es sistematizado del gobierno de Gildo Insfran.

Instamos al gobierno a deponer estas actitudes autoritarias, a redoblar el esfuerzo para la formación policial para el cuidado de los aislados, a aplicar sentido común y formación profesional en todos los centros de aislamiento de la provincia.