Avalos: “Esto es una dictadura, me detuvieron brutalmente en Clorinda y me ocultaron incomunicado en Pirané. Pensé que me iban a matar, me querían romper las piernas”

3

5,988 total views, 5,988 views today

El señor Luis Ávalos en comunicación con el programa El Ciudadano que conducen Leo Fernández Acosta y Sergio Olazabal en Radio Parque FM 89.3, comentó que fue detenido por la policía y golpeado brutalmente, su hermana estuvo buscándolo por varios días hasta que se enteró que estaba en Cabo Noroña a 200 kilómetros de la ciudad de Clorinda, en Pirané.

El ciudadano manifestó que lo agredieron brutalmente y casi pierde el ojo, primero le colocan las esposas y él no entendía él porque luego lo comienzan a golpear sin cesar y él solicitaba que por favor la dejaran, fueron muchos culatazos con la pistola, y nunca le explicaron el motivo.

“Yo fui al mercado a comprar y de golpe le llegaron con culatazos y todos los del mercado vieron cómo me golpearon, no es algo que estoy inventando, luego me llevan directamente a Pirané, con una túnica con esposas como si yo fuese un delincuente, tanto cuando me detuvieron como en el trayecto me querían romper las piernas porque en teoría no me dejaba esposar, se les pedía que me llevaran pero que me dejaran de golpearon y me decían deja de ser maricón y me pegaban más fuerte entre 8 a 9 policías, me llevaron a Pirané para esconderme, porque tenía muchos golpes para que la gente no vea porque si me llevaban a un centro de aislamiento ahí tienen celulares y a mí me lo quitaron, es decir mi celular se partió, me quitaron la billetera”, declaró.

En un momento pensé que me iban a matar

Además expuso que la foto que llega a los medios la sacan los propios policías para que se sepa que hace, lo que ellos quieren, en este momento se encuentra aislado en el hotel Victoria Pirané y todavía no le dejan hablar con sus abogados, pero si pudo dialogar con su hermana, y destaca que en esta localidad no trataron bien, diciéndole que no todos los policías son iguales, no lamentable que ya nadie puede valerse de ellos para su seguridad porque en cualquier momento te pueden matar.

“Me vio un médico forense que ya envió todo a una jueza, pero estoy seguro que no pasará nada, esto quedará así nada más porque ya sabemos que el gobierno va a tapar todo, en un momento pensé que me iban a matar, porque de los golpes me estaba quedando sin aire, todos vieron como me golpeaba y que me trajeron todo sucio, ensangrentado para tirarme semimuerto en Noroña donde yo no tengo ni familia ni nada, y todo por un mal accionar todo sin sentido, siento que yo les decía por favor que me dejen de pegar pero ya no sentía ni los brazos y dos piernas, todavía no pudo hablar con mi abogado, vino me sacó foto pero todavía no pude llegar a él y tengo miedo de hacer algo mal acá para que no me lleguen de causas, y esto es una dictadura no hay otra explicación porque lo que yo pasé espero que ningún otro joven vuelva a pasar por esto”, expuso angustiado.

Avalos dijo para finalizar ” con 25 años de edad que alguien venga y me quiera matar nadie se merece eso, Sólo espero que no le vuelvo a pasar a otra persona porque es muy feo pasar por esto”.

Comments

comments