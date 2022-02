Ayala aseguró que volvieron a las medidas de fuerza por la falta de respuesta del gobierno provincial

73

El referente de la Federación Agraria Argentina filial Laguna Naineck, Pánfilo Ayala aseguró que el nuevo corte de ruta de los pequeños productores obedece a la falta de respuestas del gobierno provincial al recamo de los productores frente a la drámatica situación que viven.

El coordinador de la FFAA explicó que la medida de fuerza fue tomada por productores y comenzaron una concentración en la plazoleta Santa Rosa de Lima y de allí se trasladarán a Palma Sola a unos 15 kilómetros hacia Clorinda por la ruta Nacional 86 al kilómetro 1314.

Estamos esperando la reacción del Estado, no solo la Ley de Emergencia sino también la asistencia real

«Vamos a manifestarnos nuevamente atento a que lo único que se supo por medios de comunicación es que se decretó la Emergencia Agropecuaria y que esta fue aprobada por la Comisión Nacional pero hay un pedido concreto de los productores de esta parte de la provincia que tienen que ver con ayuda de aportes no retornables, y en este sentido no hay ninguna respuesta por eso los productores decidieron volver a manifestarse, explicó.

La idea es comenzar la protesta en el kilómetro 1314, acampando en el lugar, y toda determinación de acción directa o cualquier modificación movilización que se hacen siempre lo determina una asamblea, es decir será de esta forma cómo se determinará la continuación de la manifestación» indicó.

Repudio a la declaraciones despóticas de Norma Galeano

Además enunció que luego de haber escuchado a una funcionaria que hizo lamentables declaraciones, con descalificaciones y expresiones de aprietes, de violencia, de amenazas, pero la comunidad sana conoce y sabe que tiene esa conducta, porque fue intendente del pueblo y concejal de la localidad y en este momento dice ser funcionaria provincial, es la señora Norma Galeano quién en medios radiales hizo referencia hacia su persona y hacia integrantes de la Federación Agraria Argentina, por ello realizó las denuncias en sus redes sociales, porque está actitud de violencia hacia los productores ante tanta necesidad No es la respuesta que se está esperando.

«Nosotros esperamos una asistencia y dentro de este petitorio que no tiene respuesta vamos a seguir manteniendo nuestra libertad de peticionar, nuestra libertad de protesta, nuestra libertad de manifestación, algo que quizás muchos lo compartan pero es lo único que vemos como alternativa para buscar una solución, porque las pérdidas en las personas según los datos que fueron enviados al gobernador habla de entre 60 y 100 % en producciones de distintos cultivos, incluyendo también a la ganadería que ha sufrido perdidas por incendios como consecuencia que tiene que ver con las altas temperaturas y la sequía extrema que se vivió, y esta situación ya sucedió por lo tanto por más que vengan las lluvias este ya no se recupera, y lo que estamos esperando es la reacción del estado en una asistencia, es decir no solo lo esperamos de la Ley de Emergencia sino también del fondo de tesoros nacional , provincial y local» expresó.

El Estado Nacional entregó más de $100 mil millones a los movimientos sociales y 720 mil millones a la provincia que no sabemos donde fue a parar, porque fue en época de campaña electoral

También agregó que el titular del CEDEVA hablo de un ofrecimiento por las pérdidas que se tuvo, disponiendo según decía de 20 mil plantines para reponer los cultivos de banana, pero no es esto lo que se está necesitando, porque de ser así se debe de hablar de 2500 plantines por hectárea, y si se debe reponer una planta madre serían 20 mil solo por hectárea es decir totalmente desatinada su ecuación porque la desesperación del productor no pasa solo por reponer la planta sino saber cómo continuar con la actividad y para eso se necesitan recursos económicos.

«El problema social y es grave por todo lo que está pasando porque no se sabe cómo sostener a la familia, cuando nosotros hicimos el pedido al gobernador hablamos de la Ley de Emergencia y también hablamos del tesoro nacional porque teníamos conocimiento que a finales del año pasado el Estado Nacional de su tesoro entregó mas de 100 mil millones de pesos a los movimientos sociales y luego nos enteramos de los 720 mil millones qué el gobierno nacional le otorgó a la provincia no sabemos en concepto de qué pero casualmente fue en la época electoral, por eso estamos viendo que lo único que falta es una decisión política, una voluntad de los funcionarios para que ahora con la declaración de emergencia y con la aprobación de este decreto, podamos saber realmente cuánto pidió la provincia tanto a la Ley de Emergencia como al tesoro nacional si así lo hiciera, es decir necesitamos certidumbre por eso nos estamos concentrando para manifestarnos«, declaró.

En la última de Declaración de Emergencia de nación llegó 40 millones de pesos y 20 millones del Fondo nacional Algodonero, esto no fue difundido y fueron redireccionados, pero en síntesis el productor no recibió un solo peso

Ayala dijo para culminar que esperan una solución sobre todo porque se trata de familias muy humildes que viven de la producción y de la agricultura y que su actividad cuando tiene problemas por fenómenos climáticos o por cuestiones comerciales las consecuencias son drásticas, es muy poco lo que queda al pie es por eso que urge está ayuda, subrayó.

Hace unas semanas fracasó una posibilidad de diálogo por lo tanto se está esperando una respuesta y un anuncio concreto al pedido, en la última de declaración de emergencia de nación llegó 40 millones de pesos y 20 millones del Fondo nacional Algodonero, esto no fue difundido y después de que se hizo una denuncia pública el gobierno de la provincia a través del ministro declaró de que los fondos fueron redireccionados, pero en síntesis el productor no recibió un solo peso, por eso no quieren que vuelva a suceder esto y que si llega un dinero sea para el productor para que se mejore su economía y pueda invertir para vivir. por eso se esperan certezas del gobierno con políticas públicas bien diferenciadas que garantice al productor poder continuar en la chacra, pero hasta ahora no hay respuestas, concluyó.

