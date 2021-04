Ayala denunció la desaparición de $58 millones de los productores y que a restricción perjudica a los productores que deben madrugar para llegar a los mercados

20

El referente de la Federación Agraria Argentina en Formosa Pánfilo Ayala en comunicación con este medio hizo referencia a la situación de los productores del interior.

El representante expresó qué como decían sus padres la agricultura es una lotería pero siempre hay que apostar, porque primero se debe rogar porque germine y se produzca luego la zozobra de la comercialización, ya que no se saben los precios que van a poner, aunque siempre se le ruega a Dios por tener una buena cosecha, no se sabe cuál será las consecuencias de los horarios de las comercializaciones de los productos en la provincia, Clorinda o la Ruta Nacional 86, teniendo en cuenta el nuevo DNU, sobre todo si la provincia adhiere a la prohibición del tránsito desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana, siendo algo perjudicial para los productores que trabajan en horarios tempranos para llegar a los distintos mercados.

Además sostuvo “en los mercados de Formosa se empieza a operar a las 2 de la mañana ya está en plena actividad en mercado frutihortícola si se debe ir por la línea de la Ruta 86 por ejemplo desde Pirané los productores deben salir de noche o a la madrugada,

En Clorinda un productor que estaba en el vallado de Palma Sola no le permitían transitar cuando salió el primer DNU de las 23hs, tuvo que esperar hasta las 6 de la mañana ya muy tarde para llegar al mercado porque esa hora ya se puso toda la mercadería, entonces espero que la mesa del Covid tenga en cuenta este factor y permita que la operación comercial por lo menos se los coloque a los productores como exceptuados o esenciales, para que la producción primaria no tenga este obstáculo a la hora de comercializar sus productos”.

El Gobierno provincial recibió 58 millones que desapareció, porque no llegó a ningún productor

También expuso que hay una preocupación por parte de los agricultores con respecto a lo que el gobierno provincial recibió que son cerca de 40 millones de pesos en concepto de emergencia y un poco más de 18 millones de pesos por el fondo nacional algodonero algo que la provincia nunca dio a conocer y nadie sabe dónde fue a parar esa plata, porque ningún productor recibió ninguna ayuda por emergencia,

Sólo de forma forzada tuvo que salir a aclarar y decir que si recibió esa ayuda de parte de la nación, pero sorpresivamente están analizando redireccionar esa ayuda cuando en realidad es inadmisible no otorgarle esto a los productores en forma de subsidio, porque en una parte de la ley de emergencia nacional así lo establece, no cómo lo quiere hacer el gobierno provincial que es destinar este dinero a obras, cuetionó.

“Hoy lo que el productor necesita es este recurso económico, teniendo en cuenta todo lo que se perdió en la agricultura y en ganadería por eso le pedimos al gobierno provincial, que destine la totalidad de su fondo en carácter de subsidio a todos los productores damnificados, esto lo hicimos a través de notas formales al área de la producción e inclusive al gobernador, pero no tenemos respuesta y se ha cortado totalmente el diálogo, señaló.

En mi caso estoy en el consejo directivo representando a 4 provincias y soy director de la Federación Agraria en el Distrito 1 pero curiosamente estamos haciendo ninguneados hace 18 meses por el gobierno provincial, sobre todo cuando el gobierno nacional tuvo otra conducción política, desde ese momento se perdió totalmente el contacto con el gobierno de la provincia pero todas formas siempre remitimos nuestra inquietud a través de informes, con petitorios al gobierno y al Ministerio de la Producción, dicho sea de paso la emergencia hoy solicitada a través de nuestra filial”, advirtió.

Por otra parte agregó que no sabe cuál será la determinación ni el destino del dinero después de que el gobierno haya ocultado por 4 meses que recibió dicho fondo, por eso se hizo esta solicitud al gobierno ya que el productor lo que está necesitando es una ayuda para poder reactivar la producción, el gobierno de la provincia al menos en nuestra zona hecho un censo de todos los agricultores damnificados e inclusive el alcance llegó a la ganadería, si bien 40 millones no es mucho en el contexto provincial se solicita que se distribuye su totalidad en carácter de subsidio, dijo.

Es inadmisible que se esté analizando distribuirlo de otra forma, cuando muchos trabajadores del campo no sólo han perdido el cultivo, sino observando la situación económica tan crítica, ya que también en el campo se está sintiendo esto, porque se paga el combustible más caro, lo mismo sucede con las facturas de energía eléctrica donde no hay circulación de dinero y los gastos no se cubren con la producción.

A esto hay que agregarle los aportes impositivos que hacemos siempre a la provincia y a la nación cuando en realidad la ley dice que tendría que haberse prorrogado estos cumplimientos impositivos, sin embargo, seguimos pagando renta y todos los impuestos a la provincia, se quejó

Para culminar señaló qué espera que las políticas que aplique el gobierno sirvan al trabajador del campo porque hace mucho que vienen reclamando, medidas que permitan proteger su producción como es el caso de la banana históricamente es parte de la economía central de su localidad Laguna Naineck y aporta mucho a la provincia y al país, resaltó.

Pero las políticas del gobierno provincial hace más de tres décadas no las ha favorecido muy por el contrario su accionar ha hecho desaparecer más del 75% del área de siembra, se resistió como productores mucho y lo mismo desde la Federación Agraria Argentina a través de los reclamos al gobierno provincial y nacional para que establezca medidas favorables, este año habrá una reducción del 30% es decir una merma pero la producción será de calidad, pese a que una tormenta damnificó grandemente a 18 productores en la localidad y se remitió el gobierno un pedido de ayuda para ellos pero hasta ahora no se tiene respuesta de nada, concluyó.

