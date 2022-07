Bartolomé de las Casas: Segundo día del corte de la ruta nacional 81

31

Sigue el Corte de ruta sobre la ruta 81 frente a la colonia aborigen en Bartolomé de las Casas, la misma se realiza por promesas incumplidas del presidente alterno de Legislatura provincial Armando Felipe Cabrera y de los políticos mentirosos del municipio de Comandante Fontana y del Gobierno provincial.

El grupo de originarios de la Comunidad de Bartolomé de las Casas que se identifican con la bandera justicialista ya venían denunciando manoseos y discriminación, a la vez que reclaman al gobierno provincial más Cajas Alimentarias, para poder alimentar a la comunidad.

Los originarios reclamarndo a las autoridades provinciales que los censen para comprobar la cantidad de pobladores y las reales necesidades alimentarias de las familias, al respecto Cantón Brigida contó a Julieta González que “desde hace una semana estamos con los reclamos de las cajas alimentarias porque ya desde hace muchos años que no hay organización en la asistencia a las familias y esto afecta la entrega de las mercaderías porque hay muchas familias que no reciben nada de mercaderías”.

“Somos unas 4 mil personas y no a todos nos llegan las cajas alimentarias, por eso lo que estamos pidiendo la ampliación de las entregas, y no somos opositores las familias a los que no nos entregan, como dice Carlos Sotelo, acá no estamos haciendo política y lo que pedimos es que arreglen las planillas y agreguen a las familias que faltan, porque acá los que reciben son el cacique y el director, y nosotros queremos que les llegue a todos por igual como debe ser, sino va a seguir habiendo conflictos”, indicó

“Nosotros consideramos que esto se puede arreglar cuando vengan los del ministerio a revisar las planillas de los tobas y los pilagas, porque hay doble planillas y hay gente que reciben dobles cajas y otras nada, por eso pedimos que a constatar para que las entregas se hagan como se debe hacer”, insistió otra originaria.

“Nadie se acercó a ver nuestras necesidades, porque no votamos en la municipalidad y nuestro voto es directo a la provincia, hay unos 300 chicos que votan para la municipalidad de Fontana, pero la mayoría de la comunidad de Bartolomé vota directamente a las autoridades provinciales”, comentaron.

“Estamos pidiendo que haya más ordenamiento y no haya discriminación, porque hay mas familias y menos cajas, la mayoría de las que reclaman son mujeres que maridos e hijos que no trabajan y tampoco reciben las cajas”, cuestionaron.

“Mañana viene Esteban Ramírez y ahí esperamos respuestas y soluciones definitivas para la comunidad, no queremos problemas, queremos soluciones”, abundaron.

Comments

comments