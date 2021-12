Basta de meter la mano en los bolsillos de los Argentinos, con nuevos impuestos

59

El Presidente del PRO Formosa Enrique “Quique” Ramírez se manifestó en contra del proyecto de ley para la creación del impuesto a la herencia impulsado por el gobierno nacional “Desde la concepción de una Argentina distinta nos oponemos rotundamente a la creación de nuevos impuestos y a la suba de los ya existentes, ya está demostrado que este no es el camino para el crecimiento económico del país y el mensaje que dimos los argentinos en las urnas fue claro, solamente este gobierno que no tiene rumbo no lo quiere entender”.

“Estás medidas no afectan a las grandes riquezas, sin lugar a dudas afectan en mayor proporción a la clase media, media-baja que deja como herencia alguna propiedad o algún vehículo” Explico el Diputado.

Cuando más suben los impuestos en la Argentina o se crean nuevos impuestos más contentos se ponen nuestros vecinos de Paraguay, Brasil, Uruguay y chile Quiénes reciben a los argentinos y sus riquezas con los brazos abiertos, como ya pasó con Galperín.

“Vamos a votar en contra de toda creación o aumento de impuestos a los argentinos” Finalizó.

