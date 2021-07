“BASTA Gildo, querés encerrar a toda la provincia, y mandar a todos a la ruina, no podes dejar de morir de hambre a tantos formoseños”, fue el último mensaje de la Madre Teresa Argentina

25

Natty Petrocino activista social quien falleció a la edad de 83 años víctima del COVID 19, había sido hostigada por el gobernador de la provincia Gildo Insfran, lo que demandó que la referente social le solicitara públicamente que la deje ayudar a los pobres.

La conocida ex modelo quien visitaba frecuentemente Formosa para traer ayuda a las comunidades originarias padeció un calvario por parte del estado policíaco de la provincia que no le permitía el ingreso de los camiones con ayudas y que la obligó a refugiarse con la custodia de aborígenes de la zona oeste.

Natty expresó en esa oportunidad “este mensaje está dirigido a Gildo Insfran y le digo, BASTA Gildo, como tu conciencia de ser humano no te dicta lo que tenés que hacer, y ver que por 17 casos querés cerrar toda la provincia, y mandar a todos a la ruina, en vez de luchar y no dejar de morir de hambre a tantos formoseños originarios, criollos, y trabajadores que en todos estos meses no han podido ir a ganar dignamente el pan porque vos se los prohibiste, los encerraste como me encerraste a mí”.

Además, sostuvo que debe terminar con esto, con todos los enfermos que hay en Formosa, deshidratados, desnutridos, tomando agua de los charcos, vergüenza le tiene que dar a Insfran esta situación.

“Ponete de pie como me pongo yo y deciles acá estoy ciudadanos de Formosa, porque somos los que nos animamos a ponernos de pie como se animan los periodistas de todo el mundo, de los medios de comunicación que se animan a denunciar la corrupción y la maldad, felicitaciones a todos los Majul, Feimann, Leuco, Lanata, a todos los que se animan y dan su vida por lo que van descubriendo, a los dueños de editoriales y a toda esa gente maravillosa que denuncia a través de las redes, felicitaciones porque tenemos esta manera de comunicarnos para que nos pongamos de pie, está llegando la hora de la verdad y a los políticos que no usen esto, digan la verdad porque la verdad siempre triunfa”.

Petrocino le dijo a Insfran “felicitaciones a la periodista que la arrastraron de los pelos a los abogados, a todos felicitaciones sigan porque estoy con ustedes, con alma y vida, los amo originarios míos de Divisadero, que me defendieron con su vida, gracias, y tanto que se habla de ustedes queridos jóvenes de Formosa que fueron los primeros en decir BASTA y dieron el ejemplo de salir a luchar, los amo y estoy con ustedes en el nombre Dios nuestro creados, muchas veces nos preocupamos por llenar el planeta de basura y no cuidamos esto hermoso que nos dio, pongámonos de a pie mundo entro y digamos BASTA, la fuerza del mal no puede crear el reino de las tinieblas sino que uniéndonos vamos a fundar el reino de Dios en la tierra”.

