Basterra sobre las clases y el pase sanitario: “No vamos a tener medidas que impidan que los alumnos accedan al derecho a la educación»

El ministro de Cultura y Educación de la provincia, el agrónomo Luis Basterra, con respecto al inició de clases explicó que “se ha resuelto no conformar burbujas, por lo tanto el aula la van a compartir todos los alumnos, se va a llevar adelante con un protocolo de sanitización de los edificios escolares, garantizando circulación de aire en los mismos, donde además el uso del barbijo va a ser obligatorio para la Primaria y la Secundaria, no así para el Nivel Inicial, que es optativo”.

“Adicionalmente se va a promover el mayor volumen de vacunación tanto de alumnos como de docentes”, agregó.

Pase sanitario, no es una medida para educación

“Se habló mucho del pase sanitario en estos días, sobre si lo vamos a exigir o no, cuando en realidad no es una medida para educación, sino general que tiene que cumplirse y aplicarse”, manifestó el ministro Basterra.

Explicó que “la forma en que nosotros vamos a aplicar el por qué se tiene que estar vacunado para poder garantizar la salud lo estamos trabajando para que aquellos que por voluntad propia, como es el caso de algún docente que por cuestiones religiosas o algún motivo, no se inmunizaron van a seguir trabajando, ya que va a tener que garantizar que no está contagiado al momento de ingresar a un aula”.

No obstante, dejó en claro que “no vamos a tener medidas que impidan que los alumnos accedan al derecho a la educación en todo el territorio provincial; al contrario, ese ha sido el objetivo central del gobernador Gildo Insfrán, que no quede un solo joven fuera del sistema”.

“Por eso nos ha propuesto la universalización de la educación y el desarrollo de capacidades como dos ejes centrales de nuestra educación en Formosa y por eso hemos tenido la política más abarcativa en infraestructura de todo el país”, concluyó.

