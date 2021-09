Beto Aranda demandará por maltrato y violencia a las autoridades policiales y a los portales Gildistas que lo difamaron

46

“No trataron como delincuentes, fuimos victimas del abuso policial de un Estado autoritario y de una burda y torpe maniobra de difamación e injuria mediática de parte de los injuriadores seriales del Gobierno provincial”

El ex diputado y referente radical Beto Aranda un comunicación con Radio Parque relató el atropelló policial, la persecución política y la arbitraria detención sufrida por parte del gobierno de la provincia de Formosa.

El abogado radical enunció que fue un episodio lamentable ya que cuando regresaba desde Salta, respetando lo establecido por el protocolo con un PCR negativo, la declaración jurada en el sistema y con las dos vacunas aplicadas, pero al llegar al límite le exigieron el papel impreso, es decir el permiso de ingreso en papel, a lo cual expresó que era imposible porque era un domingo a la mañana, siendo que habíamos preguntado en el mismo lugar cuáles eran los requisitos y eran tal cual como lo habíamos cumplido.

El jefe de la unidad regional de Ingeniero Juárez el comisario Blanco me faltó el respeto, y es un cobarde porque le agarró del cuello a mi hermana y le manoteo el celular, haciendo gala de su fuerza y de su cobardía para atacar de esa manera a una mujer indefensa y se tendrá que hacer cargo de una denuncia por violencia de género

“En ese lugar nos dijeron que el permiso podíamos tener impreso o en el celular entendiendo de que cualquiera de los dos era válido, pero en ese momento nos manifestó el agente de que no nos iban a dejar pasar, el requisito era tenerlo impreso y no se ocupó ni siquiera de mirar el cumplimiento de los demás requisitos del protocolo, entonces le digo que íbamos a imprimir el permiso pero que nos deje pasar para llegar hasta Ingeniero Juárez para buscar una fotocopiadora porque además allí no había señal, porque de otra manera podíamos enviar a un amigo que nos imprima y nos acerque, pero al no haber comunicación era imposible, pero se encaprichó el policía de que no nos iba a dejar pasar y que nos iba a restringir la circulación“, explicó el ex legislador.

Además agregó que le manifestó que bajo su responsabilidad iba a ir a Ingeniero Juárez a la policía a explicar cuál era la situación ante la negativa totalmente irracional y absurda, entonces avanza con el vehículo sin producir ningún tipo de daño, es decir paso por la banquina donde había espacio, y fue hasta la localidad mencionada.

“Allí me armaron una causa por atentado, resistencia a la autoridad, daños y otras cosas más, así fue que nos detuvieron nos llevaron a la comisaría, quiero aclarar que el único responsable de esto fui yo porque fui yo el que tomó la decisión de avanzar y llegar hasta Ingeniero Juárez para realizar la impresión del permiso”, aclaró.

Las personas que me acompañaban son amigos pero fuimos todos detenidos y a todos se nos formó una causa penal con la misma carátula y quedamos detenidos hasta el día siguiente lunes 18hs, indicó.

En Juárez gracias a abogados amigos logramos obtener la excarcelación en el Juzgado de Las Lomitas, nos secuestraron los celulares me pedían la computadora pero no se las entregué, porque es una herramienta de trabajo y porque como abogado asumí mi propia defensa porque pretendían violar mi derecho de defensa en la causa, pero ya recuperamos la libertad y estamos de regreso” contó.

Por su parte señaló que la campaña para desprestigiarlos por parte de la prensa partidaria gildista es algo que ya los tiene acostumbrados, pero ahora tendrán que explicar porqué informaron esas cosas ante la justicia, advirtió.

Demandará a los difamadores seriales del Gobierno provincial

Aranda adelantó que iniciará las querellas que corresponde por calumnias, injurias, daño moral, daños y perjuicios por lo que están ocasionando tendrán ellos que demostrar lo que sostienen y eso que decían que estaba alcoholizado, quiénes lo conocen en la provincia pueden decir si alguna vez lo vieron en este estado porque nunca fue así, jamás lo verán conduciendo en esas condiciones porque no es un borracho ni un alcohólico, siempre respetuoso de las leyes, pero de las leyes normales que rigen en un estado de derecho, pero no acatará ninguna disposición caprichosa.

“Yo no voy a acatar la disposición absurda, estúpida que se le ocurre a un mandamás por el solo hecho de tener un cargo importante, da una orden absolutamente inconstitucional, por esa razón los formoseños que son personas de bien, lo que corresponde sensatamente es buscar una solución y poder continuar el viaje”, aseguró.

“Y me vienen armar semejante escandalo, con cuatro patrulleros 15 policías en la ruta, toda una demostración de poder cómo si fuésemos delincuentes de lo más bravos, es lamentable lo que pasa en la provincia y yo me pregunto hasta cuándo vamos a soportar esto, creo que sí los formoseños no despertamos vamos por muy mal camino, no sabemos como esto va a terminar y cual es el futuro de provincia que le dejamos nuestros hijos, por eso como ciudadano tengo el deber de resistir, debo oponerme a esto y luchar por la libertad y la justicia“, manifestó el referente de la UCR.

Aranda dijo que la libertad es el valor más importante que se tiene como ciudadanos, como parte de la música viaja 30.000 kilómetros por año y nunca la había sucedido este ninguna provincia, nunca tuvo ningún tipo de incidente y mucho menos por conducir en estado de ebriedad cómo se mintió, aclaró.

Recibi más de 1500 mensajes por las redes sociales en apoyo hacia su persona por lo tanto esas falacias la tendrán que probar porque realizará las acciones que correspondan a quienes están tratando de descalificarlo, calumniando con la información, es mentira que haya atropellado un cartel como pretenden hacerle creer a la comunidad, toda una burda y torpe maniobra mediática que no la van a poder probar jamás y tiene el deber de aclarar esta situación en salvaguarda de su buen nombre y honor.

Esto se convirtió en persecución, se convirtió en la agresión incluso el jefe de la unidad regional de Ingeniero Juárez el comisario Blanco me levanto la voz y me ha tratado mal, además es un cobarde porque estaba mi hermana y la agarró del cuello a mi hermana y le manoteo el celular, haciendo gala de su fuerza y su cobardía para atacar de esa manera a una mujer indefensa y se tendrá que hacer cargo de una denuncia por violencia de género, adelantó.

Eso además de la denuncia que yo le voy a iniciar por maltrato, abuso de autoridad es decir así sí hubo una predisposición por saber de quién se trataba, pero siempre voy a defender mis derechos y no voy a acatar una orden que sepa que es inconstitucional, indicó.

“El comisario Blanco es un maleducado, que me gritó acusándome de ser el culpable de traer el virus a Formosa, y que me trataba así porque tenía cargo y huevos, lo dijo delante de todos, pero al no callarme y decirle que lo arregláramos como machos se encontró conque no todos somos sumisos en Formosa, porque la lucha mas bella es por la libertad y la justicia para las futuras generaciones”, concluyó.

Comments

comments